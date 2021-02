"Chcę w tym sezonie zdobyć więcej punktów. Marzeniem byłoby znalezienie się na podium w bolidzie Alfa Romeo Racing Orlen" – mówi w rozmowie z RMF FM kierowca zespołu F1 Antonio Giovinazzi. Włoch dodaje, że kiedy wysiada z bolidu, jest zwykłym 27-latkiem ze zwykłymi zainteresowaniami. Dlaczego warto odwiedzić Apulię? Jak współpracuje się z Kimim Raikonenem i Robertem Kubicą? Na te pytania także odpowiedział nam Giovinazzi.

Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen i Robert Kubica / Foto: Orlen Team / Materiały prasowe

Patryk Serwański, RMF FM: Liczysz na to, że nowy model bolidu Alfa Romeo Racing Orlen da lepszą możliwość walki z rywalami?

Antonio Giovinazzi: Mam taką nadzieję. Taki cel sobie postawiliśmy. Regulacje regulaminowe są podobne do zeszłorocznych. Naszym celem był jednak rozwój - także jeśli chodzi o wyniki. Na razie trzeba poczekać na oficjalne testy. To pozwoli nam ocenić, na co nas stać na tle rywali

Ile daje ci współpraca z Kimim Raikonenem i Robertem Kubicą w ramach Alfa Romeo Racing Orlen? To dwaj doświadczeni sportowcy, zapewne możesz nauczyć się od nich wielu rzeczy - nie tylko związanych z F1.

Mam bardzo doświadczonych kolegów w zespole. Chcę się uczyć od Kimiego i Roberta wielu rzeczy. Nie tylko, jeśli chodzi np. o samochód i jego rozwój. Także o to, co i jak robić na torze. Dobrze czuję się z nimi w zespole. Potrafimy wspólnie pracować.

Jakie masz oczekiwania na nowy sezon?

Celem jest zdobycie większej liczby punktów. Marzeniem jest znalezienie się na podium. Zobaczymy, jakie będą nasze możliwości. Wtedy będziemy mogli finalizować rozmowy na temat tegorocznych oczekiwań.

Przed nami ostatni sezon F1 przed technologiczną rewolucją. Jaki on będzie?

Nie wiem. W tym roku mamy podobne regulacje dotyczące wymagań technicznych. Zakładam, że stawka będzie wyrównana. Liczymy na własne lepsze wyniki. Mercedes na pewno nadal będzie szybki, ale na tym się nie skupiamy. Musimy myśleć o naszym bolidzie, naszych możliwościach.

Co jest dla ciebie kluczowe w F1: szybkość, technologia, możliwość rywalizacji?

To kombinacja tych czynników. Szybkość jest ważna, ale nie istnieje bez pozostałych. Walka z innymi kierowcami daje dużo przyjemności, ale w F1 każdy ma swoje miejsce. Mamy najlepszych ludzi, którzy pracują nad rozwojem bolidów i najlepszych kierowców, którzy nimi jeżdżą.

Pochodzisz z południa Włoch. Polacy często odwiedzają Italię, ale Apulia nie należy do kluczowych kierunków wakacyjnych. Dlaczego warto tam pojechać i spędzić czas w twoich stronach?

To piękny region. Tam się wychowałem. Tam mam rodzinę i przyjaciół. Jest tam cudowne wybrzeże, plaże. To miłe miejsce na letnie wakacje. Zachęcam, żebyście sprawdzili.

To dla ciebie ciągle najważniejsze miejsce na ziemi?

Z pewnością. Mieszkam teraz w Monako, ale tam mam najbliższych, a to dla mnie bardzo ważne. Spędzam tam letnie wakacje, gdy nie ma wyścigów. W czasie wolnym lubię być otoczony ludźmi, których kocham w miejscu, które jest mi tak bliskie.

Co wypełnia twój czas poza Formułą 1?

Jestem normalnym facetem. Robię to, co zwykły 27-latek. Lubię jeździć na rowerze, gram w tenisa. Oczywiście duże trenuję, ale znajduję także czas na inne przyjemności, jak chociażby na filmy i seriale. Po prostu normalne zajęcia.

Monte Carlo to świetny tenisowy adres.

Tak, ale to miejsce daje dużo sportowych możliwości. Pogoda prawie zawsze jest świetna. Dobrze mi się tam żyje.