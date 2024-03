07:55

"Śląsk to nie tylko górnicy, ale także rolnicy!" Takie transparenty o poranku widać przed urzędem wojewódzkim w Katowicach - informuje nasza reporterka. Do centrum miasta przyjechało wczesnym rankiem blisko 50 rolniczych ciągników.



Rolnicy zamierzają zostać w Katowicach do godzin popołudniowych. Przywieźli ze sobą produkty ze swoich gospodarstw - m.in. warzywa, owoce, jabłka, jajka i przy ul. Jagiellońskiej, przed urzędem wojewódzkim, rozdają je przechodniom.

07:54

Rano wstrzymano ruch na drodze ekspresowej S5 między Kościanem, a Mosiną - podała GDDKiA. Około godz. 6.30 na 13. kilometrze S5, na odcinku między węzłami Mosina i Kościan Północ, zamknięto trasę z powodu protestu rolników. Według zapowiedzi blokada ma potrwać 14 godzin.

Spółka Autostrada Eksploatacja podała, że o godz. 6.40, na 156. kilometrze autostrady A2, na odcinku między węzłami Komorniki i Poznań Zachód, w związku z rolniczym protestem, zamknięty został zjazd z A2 na S5.

Około godz. 7. w Słupcy protestujący rolnicy zablokowali ciągnikami zjazdy i wjazdy na autostradę A2. Według informacji GDDKiA ciąg główny trasy jest przejezdny.

07:48

Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 był minister rolnictwa Czesław Siekierski. Rozmawialiśmy o protestach polskich rolników, które właśnie dziś mają przybrać na sile. Czy resort ma pomysł jak wybrnąć z trudnej sytuacji, w której znaleźli się polscy rolnicy? "Rozmawiamy, dialog jest w fazie intensywnej" - zapewniał nasz gość.

07:39

Zmienionymi trasami mają dziś kursować trzy podmiejskie linie autobusowe w Lublinie. Objazdy wyznaczono z powodu zapowiedzianych przez rolników blokad przy kościele w Konopnicy oraz na rondzie w Maryninie.

07:34

Na Gorącą Linię RMF FM otrzymujemy informacje o zablokowanej DK92 w miejscowości Młodasko (Wielkopolskie).

07:25

Powiat legionowski. Protestujący rolnicy rozpoczęli blokady: ronda w Jabłonnie (na granicy z Warszawą) czyli DK61, ronda w Nieporęcie - skrzyżowanie DW631 z DW633.

Na miejscu policjanci informują kierowców o możliwych objazdach. Zalecamy korzystanie z tras alternatywnych.