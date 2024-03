"Jesteśmy w innym położeniu, niż byliśmy dwa czy trzy lata temu. Musimy być przygotowani na różne scenariusze, natomiast de facto wojna podprogowa się toczy. Toczy się wojna w cyberprzestrzeni, (...) wojna informacyjna, wojna gospodarcza" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Mieczysław Bieniek, doradca ministra obrony narodowej. Dodaje, że "rosyjska armia się wykrwawia". "Wcale ich nie żałujemy, ale jest potęgą surowcową i nuklearną" - podkreśla gość Piotra Salaka. Pytany o ostrzeżenia, jakie płyną od niemieckiego wywiadu, że Rosja może zaatakować jeden z krajów NATO już za dwa lata, generał odpowiada: "Musimy być przygotowani i dlatego też ta nasza ostatnio wzmożona aktywność, jeśli chodzi o modernizację sił zbrojnych, o modernizację systemów - to jest bardzo istotne".

Gen. Mieczysław Bieniek gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM

Gen. Mieczysław Bieniek mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że jeszcze trzy lata temu Rosji wydawało się, że jest gotowa do wojny.

Putin padł ofiarą swojej własnej propagandy, zapewnień generałów. Co się okazało? Że ta druga armia świata nie może sobie poradzić z dwudziestą drugą... I widzimy dzisiaj, że wykrwawia się bardzo mocno. Już około 400 tysięcy żołnierzy niezdolnych jest do walki, 200 tys. zginęło, kolejny kolejnych 230 tys. jest rannych. Rosja wytraca swój potencjał konwencjonalny. Oczywiście jest potęgą, jeśli chodzi o zasoby surowcowe, jeśli chodzi o potencjał nuklearny - mówi doradca ministra obrony narodowej.

Gen. Bieniek: Musimy być przygotowani na różne scenariusze. Wojna informacyjna trwa

Pytany o ostrzeżenia, jakie płyną od niemieckiego wywiadu, że Rosja może zaatakować jeden z krajów NATO już za dwa lata, generał odpowiada: Zadajmy sobie pytanie: jaki byłby cel polityczny Putina wojny z NATO - jeśli Sojusz jest przygotowany, ma strukturę dowodzenia, artykuł piąty, który nie jest martwym artykułem... Ale oczywiście musimy być przygotowani i dlatego też ta nasza ostatnio wzmożona aktywność, jeśli chodzi o modernizację sił zbrojnych, o modernizację systemów - to jest bardzo istotne - podkreśla gość Popołudniowej rozmowy. Ocenia również: Putin dokonał jednej bardzo ważnej rzeczy. Po pierwsze, zmienił strukturę bezpieczeństwa w Europie na bardziej korzystną dla nas, dla demokracji liberalnej i dla NATO. Po drugie, obudził świadomość sytuacyjną w NATO. I po trzecie: państwa NATO-wskie zwiększają sukcesywnie swoją swoje nakłady na obronność - już 16 państw osiągnęło 2 proc. PKB, a niektóre przekraczają... Mam nadzieję, że te 2 proc. osiągną wszystkie państwa wkrótce.

Gen. Mieczysław Bieniek / Tytus Żmijewski / PAP

Doradca szefa MON ocenia, że przez ostanie osiem lat Polska Grupa Zbrojeniowa była zaniedbana. Czy według niego polskim przemysłem zbrojeniowym rządzili ludzie, którzy się na tym nie znają?

Tak mogę stwierdzić. W większości tak było. Na 50 spółek było dużo amatorszczyzny. No proszę sobie wyobrazić, że mamy 50 różnych podmiotów, trzy tylko złożyły (wnioski do KE na dofinansowania produkcji amunicji - przyp. red.). Przez 8 lat nie było możliwości, żeby zwiększyć możliwości produkcyjne - jedynie Dezamet zrobił to poprawnie, a pozostałe spółki wynajęły ekspertów zewnętrznych, czyli spółkę, która miała im te wnioski wypełniać. (...) Ja się pytam, gdzie są ci wszyscy prezesi, zarządy, specjaliści, eksperci? Za co oni biorą pieniędzy? Dzisiaj znajomość języka angielskiego, szczególnie w przemyśle zbrojeniowym, to jest po prostu podstawowy warunek - stwierdza gen. Bieniek dodając, że przez ostatnich osiem lat za mało było w spółkach zbrojeniowych myślenia rozwojowego. Teraz na szczęście to jest robione i myślę, że będą ponowne wnioski do rozpatrzenia do Komisji Europejskiej o dotacje. Oczywiście wkład własny musi być - przynajmniej 40 proc. - i on się na pewno znajdzie - uważa gość Piotra Salaka.

Ile lat zajmie nam przestawienie naszej produkcji zbrojeniowej, żeby mogła w pełni realizować zadania?

Te moce, które mamy - jeśli je wykorzystamy w pełni i będziemy mogli zorganizować pracę na trzy zmiany oraz będziemy mieli te wszystkie komponenty - to jesteśmy w stanie w ciągu półtora do dwóch lat tak zwiększyć ilość amunicji, żebyśmy nie tylko mieli na swoje potrzeby, ale również byśmy mogli wspomóc naszego sąsiada - ocenia generał.