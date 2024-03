Nie ma żadnego porozumienia. To, co proponuje Unia Europejska, nie jest żadnym rozwiązaniem - mówił w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 Robert Telus. Były minister rolnictwa w rządzie PiS skomentował w ten sposób wynegocjowaną nad ranem umowę o handlu z Ukrainą, która ma być korzystniejsza dla polskich rolników.

Robert Telus / Michał Dukaczewski / RMF FM

Przez Polskę i Europę przetaczają się protesty rolników. Środa jest dniem ogólnopolskiego protestu. Były minister nie czuje się odpowiedzialny za tę sytuację. Gdybym był ministrem, tych protestów by na pewno nie było - powiedział Robert Telus.

Piotr Salak pytał swojego gościa o wynegocjowaną w nocy w UE umowę o handlu z Ukrainą. Lista ukraińskich artykułów rolnych, które zostaną objęte ograniczeniami ilościowymi, została poszerzona.

To nie jest żadne porozumienie, to jest mydlenie oczu europejskiemu rolnikowi, to jest oszustwo rolnika europejskiego - mówił Telus. Nie ma żadnego porozumienia. To, co proponuje Unia Europejska, nie jest żadnym rozwiązaniem - dodał. Trzeba wprowadzić szybko embargo - podkreślił.

