Sukces polskich eurodeputowanych: umowa z Ukrainą została wynegocjowana nad ranem i jest korzystniejsza dla polskich rolników. Lista ukraińskich artykułów rolnych, które zostaną objęte ograniczeniami ilościowymi, została poszerzona. Ponadto Komisja Europejska została zobowiązana do podjęcia działań w przypadku gwałtownego wzrostu importu ukraińskiej pszenicy.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą jest korzystniejsza dla polskich rolników. Parlament Europejski wynegocjował poszerzenie listy ukraińskich artykułów rolnych, które zostaną objęte ograniczeniami ilościowymi o owies, kukurydzę, kasze i miód. Komisja Europejska została zobowiązana do podejmowania szybszych działań i reagowania, zwłaszcza w przypadku gwałtownego wzrostu importu ukraińskiej pszenicy. Stało się to możliwe dzięki poprawkom eurodeputowanego PO Andrzeja Halickiego, które przegłosował w zeszłym tygodniu cały europarlament, wymuszając negocjacje z Radą UE i KE.

Negocjacje między PE, Radą UE a KE trwały 4 godziny i zakończyły się w środę nad ranem. Nie wszystko, co znajdowało się w poprawkach Halickiego, udało się jednak wynegocjować.

Nie udało się uzyskać zgody na włączenie roku 2021, a więc czasu, gdy import ukraiński był na niskim poziomie, do okresu referencyjnego, który będzie używany do wyliczania wysokości kwot. Nie było na to zgody KE i krajów UE, bo byłoby to równoznaczne z drastycznym zmniejszeniem ukraińskiego importu i stratą ponad 1 mld euro rocznie dla ukraińskiego budżetu. Okresem odniesienia dla uruchomienia "hamulca awaryjnego" pozostają więc lata 2022 i 2023, co oznacza, że jeśli import tych produktów przekroczy średnią wielkość importu z tych dwóch lat, to zostaną nałożone cła. Jak tłumaczyli unijni dyplomaci, zachowana została równowaga między potrzebą wspierania Ukrainy a łagodzeniem obaw unijnych rolników.

Porozumienie wzmacnia zaangażowanie UE we wspieranie Ukrainy w obliczu brutalnej wojny napastniczej prowadzonej przez Rosję - mówi łotewska eurodeputowana, Sandra Kalniete, która negocjowała w imieniu PE - Jednocześnie PE wysłuchał obaw rolników i wzmocnił środki ochronne, które złagodzą presję, gdyby zostali przytłoczeni nagłym wzrostem ukraińskiego importu.

Największym sukcesem eurodeputowanych jest poszerzenie listy ukraińskich produktów, które zostaną objęte kontyngentami o owies, kukurydzę, kasze i miód (obok już proponowanych przez KE jaj, drobiu i cukru); a także zobowiązanie KE do podjęcia działań w przypadku gwałtownego wzrostu importu ukraińskiej pszenicy oraz zapewnienie, że KE będzie działać szybciej, tzn. w ciągu 14 dni zamiast 21 dni - jeśli osiągnięte zostaną poziomy importu uruchamiające automatyczne zabezpieczenia.

Finalizowanie porozumienia odbędzie się jeszcze dzisiaj. Do południa zbierze się Komitet ds. Polityki Handlowej, który zostanie poinformowany o wyniku negocjacji. Niezwłocznie po tym umowa zostanie przedstawiona ambasadorom 27 krajów do zatwierdzenia. Następnie europarlamentarna komisja ds. handlu międzynarodowego (INTA) zbierze się po południu, aby zagłosować na nowym tekstem umowy. Następnie w kwietniu głosować będą wszyscy eurodeputowani na sesji plenarnej. Następnie umowa musi być ponownie zatwierdzona przez Radę UE i opublikowana w unijnym Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 6 czerwca 2024 roku i będzie obowiązywać na okres jednego roku.