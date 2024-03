"To nie są konkretne ustalenia. Jest to etap rozpoczęcia rozmów, które należy kontynuować" – mówił o zakończonych późno w nocy w Jasionce pod Rzeszowem rozmowach z rolnikami Czesław Siekierski. Nawiązując do rolniczych protestów, gość Rozmowy o 7 w internetowym Radiu RMF24 zapewniał: "Rozmawiamy. Dialog jest w fazie intensywnej".