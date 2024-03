Zmienionymi trasami mają dziś kursować trzy podmiejskie linie autobusowe. Objazdy wyznaczono z powodu zapowiedzianych przez rolników blokad przy kościele w Konopnicy oraz na rondzie w Maryninie.

Protest rolników (zdjęcie ilustracyjne) / Lech Muszyński / PAP

Zmiany zapowiedziane przez Zarząd Transportu Miejskiego mają obowiązywać od godz. 9:00 do zakończenia protestów. Będą dotyczyć trzech linii: 12, 78 i 85.

Trasa linii 12 zostanie skrócona do pętli Węglin Wróbla.

Linia 78 ma kursować do Zemborzyc Podleśnych długim objazdem. Sprzed ZUS odjedzie jak zwykle przez Zana i al. Kraśnicką, ale potem skręci w lewo w ul. Jana Pawła II. Następnie, bez zatrzymywania się na przystankach, pojedzie przez ul. Jana Pawła II, Nadbystrzycką, Janowską i Krężnicką. Tak dojedzie do Pszczelej, skąd zwykłą trasą dotrze do Zemborzyc Podleśnych.



W sobotę, jeśli blokady będą jeszcze trwać, trasa linii 78 będzie skrócona do pętli Węglin Wróbla.

Linia 85 w stronę Motycza Leśnego ma kursować z Węglina przez al. Kraśnicką, ul. Roztocze, Jana Pawła II, al. Kraśnicką, Bohaterów Monte Cassino, Wojciechowską, z powrotem przez ul. Bohaterów Monte Cassino i al. Kraśnicką. Autobusy linii 85 nie będą stawać na przystankach, których nie ma w ich zwykłej, codziennej trasie.