Światowi eksperci ds. zdrowia publicznego we wtorek na wirtualnym Światowym Forum Gospodarczym w Davos wyrazili opinię, że równość w dostępie do szczepionek przeciw Covid-19 jest warunkiem koniecznym, aby zakończyć pandemię koronawirusa.

Zdjęcie ilustracyjne / Mast Irham / PAP/EPA

Dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych dr Michael Ryan powiedział, że ponad połowa światowej populacji otrzymała dwie dawki szczepionki, lecz jedynie 7 proc. ludności w Afryce jest w pełni zaszczepione.



Problem polega na tym, że zostawiamy za sobą ogromne połacie świata... Ale szczepionki są absolutnie kluczowe. Nie ma teraz wyjścia z pandemii bez szczepionek jako centralnego filaru - oświadczył.



Odkrycie wariantu Omikron w RPA wzmocniło twierdzenie, że niskie wskaźniki szczepień sprzyjają mutacji wirusa, które mogą następnie rozprzestrzenić się na kraje, gdzie wskaźniki są znacznie wyższe.



John Nkengasong, dyrektor Afrykańskich Centrów Kontroli Chorób, powiedział, że "nie do zaakceptowania" jest fakt, że Afryka pozostaje w tyle za innymi kontynentami pod względem szczepień, i określił go jako "załamanie się globalnej współpracy i solidarności".



Jedyna drogą, aby zapobiec innym wariantom kwestionującym globalne wysiłki i postępy, które widzieliśmy, to szczepienia na dużą skalę, w tym w Afryce - powiedział Nkengasong.

Problemy logistyczne afrykańskich krajów

Seth F.Berkley, szef Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI) zauważył, że choć globalna podaż szczepionek za pośrednictwem COVAX natknęła się początkowo na przeszkody, takie jak zakaz eksportu, nacjonalizm szczepionkowy i nieprzestrzeganie przez producentów wymagań dotyczących dawek, sprawy powoli wracają na właściwe tory.



Spodziewamy się, że następny miliard (dawek) uzyskany będzie w ciągu od czterech do pięciu miesięcy (...), wyzwaniem jest upewnienie się, że każdy kraj jest gotowy na ich przyjęcie" - dodał.



Kraje afrykańskie nie wahają się w kwestii prowadzenia szczepień, ale zmagają się z problemami logistycznymi - podkreślił.



Większa współpraca to droga do zakończenia tej pandemii, niezależnie od tego, czy zakończymy ją w 2022 czy 2023 roku - podkreślił.