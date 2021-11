"Jesteśmy czujni i dużo spokojniejsi niż rok temu" - przyznają w RMF FM mieszkańcy Podkowy Leśnej na Mazowszu, czyli najlepiej wyszczepionej przeciw Covid-19 gminy w Polsce. Preparat przyjęło tam ponad 70 procent mieszkańców. Sprawdzamy, jak czwarta fala pandemii wygląda z ich perspektywy.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Nie znam osoby niezaszczepionej. Preparat przyjęli moi bliscy, znajomi, sąsiedzi. Większość z nich jest zdrowia, pojedyncze osoby chorowały, ale łagodnie, nie trafiły do szpitala - przyznaje jedna z mieszkanek Podkowy Leśnej w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem. Szczepienia to dla nas oczywistość, obowiązek, do tego nasza miejscowość jest specyficzna. Nie ma tłumów, nie jeździmy metrem czy tramwajem, nie ma dużych skupisk - dodaje inna mieszkanka Podkowy Leśnej.

Obok szczepień stosujemy się do zasady "dystans, dezynfekcja, maseczka". W sklepach niemal wszyscy zasłaniają nos i usta - tłumaczą rozmówczynie naszego dziennikarza.

Oprócz Podkowy Leśnej na czele rankingu wyszczepialności gmin są też wielkopolskie Wronki i gmina Ustronie Morskie.

W całej Polsce preparat przeciw Covid-19 przyjęło ponad 20 milionów 200 tysięcy osób, czyli ponad 53 procent naszej populacji.







Prawo do przypominającego, najczęściej trzeciego szczepienia przeciw koronawirusowi, mają wszystkie osoby pełnoletnie. Niebawem - jak ustalił nasz dziennikarz - w przypadku osób w wieku 50+ przyspieszony może zostać termin, gdy uzyskają prawo do trzeciej dawki preparatu przeciw Covid-19. Teraz musi minąć pół roku od szczepienia podstawowego.