Strażacy i samorządy na Dolnym Śląsku mają ważny apel: jeśli chcecie pomóc i przywieźć dary np. do Kotliny Kłodzkiej, sprawdźcie dokładnie, co jest potrzebne i gdzie dostarczyć pomoc. Temat koordynacji wsparcia dla powodzian był jednym z najważniejszych na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Lądku-Zdroju.

Tak wyglądało centrum Lądka-Zdroju, gdy woda opadła / Mateusz Chłystun / RMF24

W Kotlinie Kłodzkiej żywności i tego, co potrzebne do przetrwania, jest już dużo. Potrzeby są teraz nieco inne: agregaty prądotwórcze, paliwo do nich, kuchenki turystyczne i sprzęt niezbędny do sprzątania.

Zależy nam na agregatach prądotwórczych, osuszaczach powietrza, kuchenkach gazowych, ale turystycznych na kartridże. Potrzebny jest sprzęt, który umożliwi sprzątanie: szpadla, łopaty, miotły oraz środki czystości i płyny do dezynfekcji - mówił mł. bryg. Marcin Wiśniewski z iławskiej straży pożarnej, która włączyła się w działania w Kotlinie Kłodzkiej.

Planując konwój, warto prześledzić strony samorządów. Będzie tam specjalna ankieta dotycząca potrzeb.

Samorząd województwa uruchomił też dwa punkty pomocowe - huby - tak, by każdy, kto chce przywieźć dary, nie jechał do Doliny Kłodzkiej, bo powoduje to ogromny ruch na i tak zatłoczonych już drogach. Może to utrudniać pracę wojska oraz straży, która jeździ tu ciężkim sprzętem.

Adresy punktów:

WROCŁAW

Dolnośląskie Centrum Druku 3D

ul. Tyniecka 2

Czynny od 7:00 do 19:00

WAŁBRZYCH

Teren Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK"

ul. Stacyjna 12

Czynny 24/7

Z tych punktów strażacy rozwiozą dary do potrzebujących.