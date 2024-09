Jak informuje IMGW, na Nysie Kłodzkiej w Kłodzku odnotowano stan wody na poziomie 798 cm. "To ponad 550 cm powyżej stanu alarmowego i prawie 150 cm więcej niż rekord z 1997 roku" - wyjaśnił Instytut w mediach społecznościowych. "Niestety, czujnik automatyczny został uszkodzony przez taką ilość wody" - podkreślono.

04:30

Cały czas najpoważniejsza sytuacja panuje w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. Tam odnotowano najwięcej przekroczeń stanów alarmowych. Najwyższe przekroczenie - o ponad 4 metry - odnotowano na Górnej Odrze, gdzie woda spływa z Czech - powiedział RMF FM Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opady nie są już tak intensywne. Powoli będą zanikać - dodał.

Do godzin popołudniowych w poniedziałek może spaść ok. 30-40 litrów wody na metr kwadratowy - bardziej w południowych województwach. To już nie będzie tak bardzo istotny opad. Teraz wpływ ma pogorszenie sytuacji hydrologicznej ma spływ wody, która spadla od czwartku - tłumaczył Walijewski w RMF FM.

02:37

Dramatycznie brzmi komunikat opublikowany w mediach społecznościowych przez burmistrza miasta i gminy Wleń na Dolnym Śląsku.

"Przegraliśmy walkę z wielką wodą. Woda przelała się przez wały za Ośrodkiem Sióstr Elżbietanek. Powoli będzie zalewała miasteczko. Niestety tutaj jej nie powstrzymamy. Dziękuję wszystkim, którzy tak dzielnie walczyli" - napisał Artur Zych.

02:05

W niedzielę część pacjentów została ewakuowana ze szpitala w Nysie. W grupie 33 osób są m.in. dzieci i kobiety w ciąży. Do ewakuacji trzeba było wykorzystać pontony i łodzie, bo woda odcięła szpital od dróg.

01:33

W miejscowości Nowy Świętów w powiecie nyskim w zalanym budynku odnaleziono zwłoki kobiety. To kolejna ofiara powodzi, która przechodzi przez Polskę.

00:59

W poniedziałek o godz. 9 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów w związku z sytuacją powodziową.

Rząd zamierza wprowadzić stan klęski żywiołowej. Przygotowuje też pomoc finansową dla poszkodowanych.

Premier zlecił ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Wypłatę zasiłków koordynować będą wojewodowie, a wypłacać je będą gminy.

00:33

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych uruchomiła swoje zasoby, zapewniając pomoc dla ofiar powodzi.