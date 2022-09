Premier Kanady Justin Trudeau zaśpiewał "Bohemian Rhapsody" zespołu Queen. Nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby nie fakt, że zrobił to w hotelu w Londynie na dwa dni przed pogrzebem królowej Elżbiety II.

Premier Kanady Justin Trudeau z żoną Sophie podczas nabożeństwa w Westminster Abbey / STR UK / PAP/EPA

Kanada jest monarchią konstytucyjną, po śmierci Elżbiety II to Karol III jako głową państwa.

Podczas pogrzebu zmarłej królowej Kanadę reprezentował między innymi premier Justin Trudeau.

W internecie pojawiło się nagranie, na który widać szefa kanadyjskiego rządu śpiewającego przy akompaniamencie pianina "Bohemian Rhapsody" zespołu Queen.

Nagranie to zostało zrobione w lobby hotelu w Londynie na dwa dni przed pogrzebem Elżbiety II.

Od razu pojawiły się głosy krytyki, mówiące o braku szacunku ze strony premiera Kanady.

Rzecznik premiera potwierdził autentyczność nagrania, nie wiadomo natomiast, kto je zrobił.

Widać na nim Justina Trudeau’a ubranego w podkoszulek. Opiera się on o pianino, przy którym zasiadał znany muzyk kanadyjski Gregory Charles. Trudeau śpiewa, Charles mu akompaniuje.

Słychać słowa: "Easy come, easy go, little high, little low".

Charles potwierdził w rozmowie z kanadyjską gazetą "Globe and Mail", że spotkanie w gronie kanadyjskiej delegacji na pogrzeb królowej trwało dwie godziny i że było przy tym "dużo zabawy". Stwierdził, że przypomniało to pogrzeby karaibskie, w trakcie których żałobnicy celebrują życie.

Wideo nie wszystkim jednak przypadło do gustu. Krytycy zarzucają Justinowi Trudeau brak szacunku i zachowanie niegodne premiera.

"On jest kanadyjskim premierem, reprezentuje Kanadę na pogrzebie królowej. Jest głową państwa. Nie jest po prostu Justinem. Czas, by wydoroślał" - stwierdziła Vivian Bercovici, była ambasador Kanady w Izraelu.

"On... śpiewa. Ze wszystkich zawstydzających rzeczy, jakie Justin Trudeau powiedział i zrobił, to najmniej się liczy" - stwierdził Emmett Macfarlane, profesor nauk politycznych Uniwersytetu w Ontario.

W poniedziałek w uroczystościach pogrzebowych w Westminster Abbey wzięło udział 2 tysiące gości, w tym prezydent Polski Andrzej Duda czy prezydent USA Joe Biden. Następnie trumna z ciałem Elżbiety II został złożona w krypcie w Windsorze. Królowa spoczęła obok swojego męża, księcia Filipa i siostry, księżniczki Małgorzaty.