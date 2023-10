W tym roku napłynęło 305 nominacji dotyczących 212 osób oraz 93 organizacji. To najmniejsza liczba zgłoszeń od 2019 roku. W rekordowym 2016 roku przyjęto aż 376 propozycji.

Nominacje do Pokojowej Nagrody Nobla są tajne przez 50 lat, ale zdarza się, że ich autorzy, m.in. członkowie parlamentów narodowych, zdradzają swoje propozycje.

Pokojowa Nagroda Nobla - dlaczego przyznawana jest w Norwegii?

27 listopada 1895 roku Alfred Nobel podpisał testament, w którym olbrzymią część swojej fortuny przeznaczył na ufundowanie szeregu nagród. Chciał, by były one przeznaczane naukowcom, którzy wspólnie lub równolegle przyczynili się do przełomowego odkrycia lub udoskonalili metodę albo narzędzie służące badaczom. Kluczowym kryterium miały być korzyści dla ludzkości. Nagrody te przyznawane są w Sztokholmie.

Jednak Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana w Oslo - taki zapis znajduje się w ostatniej woli fundatora, który choć urodził się w Szwecji, był kosmopolitą. Za życia Alfreda Nobla Szwecja i Norwegia były zjednoczone pod jedną koroną, aż do 1905 roku, kiedy Norwegia stała się niepodległym królestwem.

W tym roku napłynęło 305 nominacji dotyczących 212 osób oraz 93 organizacji. To najmniejsza liczba zgłoszeń od 2019 roku. W rekordowym 2016 roku przyjęto aż 376 propozycji.