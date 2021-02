​Ameryka uważnie obserwuje rozwój sytuacji w Polsce, która jest cennym sojusznikiem w NATO - powiedział rzecznik Departament Stanu USA Ned Price, odnosząc się do kwestii podatku medialnego. Także przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Senatu wyrazili zaniepokojenie sytuacją.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Ned Price podczas konferencji prasowej został zapytany o sprawę podatku medialnego. Zapewnił, że Stany Zjednoczone opowiadają się za dostępem do niezależnych, zróżnicowanych mediów i opinii. "Jest to istotne dla dynamicznie rozwijających się demokracji" - ocenił.

Rzecznik podkreślił jednocześnie, że Polska jest cennym sojusznikiem USA w NATO, a Waszyngton pragnie wzmacniać to partnerstwo. Polska jest cennym sojusznikiem NATO, z którym konsultujemy się regularnie w różnych sprawach i jesteśmy zwolennikami wzmacniania naszego partnerstwa z Polską i postępu we wspieraniu przez naszą administrację rozwoju instytucji demokratycznych, praw człowieka oraz rządów prawa - zaznaczył Price.

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Gregory W. Meek opublikował oświadczenie w sprawie podatku medialnego w Polsce.

Jestem głęboko zaniepokojony próbami rządów polskiego i węgierskiego, by zmniejszyć wolność mediów w ich krajach, by stłumić niezależne dziennikarstwo i wyciszyć te media, które są krytyczne wobec działań rządów - napisał.

W Polsce 15-procentowy podatek od reklam to jawny atak na niezależne organizacje medialne, które już teraz mają problem z konkurowaniem z mocno dotowanymi mediami państwowymi. Podobnie na Węgrzech decyzja, by zlikwidować Klubradio, jednego z ostatnich niezależnych nadawców radiowych, to gwóźdź do trumny niegdyś wolnościowych mediów - podkreślił

Meek dodał, że apeluje do rządów Węgier i Polski, by “porzuciły próby wyciszania niezależnych mediów" i wezwał do poszanowania wartości “wymaganych od konstruktywnych członków transatlantyckiej społeczności demokratycznej".

Także szef komisji spraw zagranicznych amerykańskiego Senatu Bob Menendez wydał w tej sprawie oświadczenie.

Jestem głęboko zaniepokojony staraniami polskiego rządu o nałożenie nowego podatku na wpływy reklamowe niezależnych firm medialnych. Środek ten może podważyć finansową żywotność niezależnych mediów w Polsce, niezbędną dla każdej demokracji. Żaden rząd nie powinien wykorzystywać szkód, jakie Covid-19 wyrządził finansom, jako pretekstu do osłabienia wolnej prasy - pisze w oświadczeniu polityk.

Jestem zdecydowanym zwolennikiem relacji Polska-Stany Zjednoczone, opartych na wspólnych wartościach. Takich jak poszanowanie wolnych i niezależnych mediów i wolności słowa oraz krytyczne wartości demokratyczne, na których opiera się świadomy i uprawniony obywatel. Wzywam polski rząd do wykazania szacunku dla wolnej prasy poprzez ponowne rozważenie tej inicjatywy - napisał senator.

O co chodzi w proteście?

Niezależne polskie media protestują przeciwko pomysłowi Ministerstwa Finansów: resort chce nałożyć na portale internetowe, radia, telewizję, prasę, kina i firmy billboardowe nową składkę reklamową, która w konsekwencji uderzy w konsumentów.

W liście otwartym przedstawiciele mediów piszą, że "jest to haracz uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media".

Przedstawiciele polskich mediów sprzeciwiają się nowej propozycji w różny sposób: od podpisania listu otwartego do władz RP i liderów ugrupowań politycznych po zaprzestanie nadawania przez stacje radiowe i telewizyjne oraz zawieszenie publikowania materiałów przez portale internetowe.

RMF FM i RMF24.pl, stojąc zawsze po stronie swoich Słuchaczy i Czytelników, również popierają akcję i dołączyły do protestu przeciwko nowemu podatkowi obciążającemu media.