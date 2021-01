Aktorka Maria Seweryn opublikowała w mediach społecznościowych nagranie wideo, w którym przyznaje, że popełniła błąd, szczepiąc się przeciw Covid-19 poza kolejnością. Przeprasza również za wcześniejsze kłamstwo w tej sprawie: wyjaśnia, że skłamała "ze strachu". "Rozumiem państwa oburzenie i zbulwersowanie. Jest mi wstyd" - podkreśla aktorka.

Aktorka Maria Seweryn / Radek Pietruszka / PAP

Operacja szczepień przeciwko Covid-19 wystartowała w Polsce 27 grudnia. W tzw. etapie zerowym szczepieni są ludzie najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem: pracownicy sektora ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W czwartek Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował, że z puli 450 "dodatkowych" dawek szczepionki - które otrzymać miał od Agencji Rezerw Materiałowych niezależenie od etapu zerowego i które musiały być wykorzystane do końca roku - zaszczepił m.in. 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników oraz pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień.

Wczoraj pojawiła się informacja, że w tej ostatniej grupie znalazła się m.in. Maria Seweryn. W pierwszym momencie aktorka zaprzeczyła w rozmowie z dziennikarzem Polsat News, jakoby przyjęła pierwszą dawkę Comirnaty - chwilę później to potwierdziła.

Pierwszą dawkę szczepionki przyjęli również jej rodzice, Krystyna Janda i Andrzej Seweryn.

Według ustaleń Polsat News, przed świętami Bożego Narodzenia Janda dzwoniła do aktorów seniorów z propozycją szczepień w WUM: mieli być ambasadorami akcji promującej szczepienia.

Maria Seweryn przyznaje się do błędu i przeprasza za kłamstwo

W niedzielę nad ranem Maria Seweryn opublikowała na Twitterze nagranie wideo, w którym przeprasza za kłamstwo i przyznaje, że popełniła błąd, szczepiąc się poza kolejnością.

We wstępie nagrania aktorka zaznacza, że w jej ocenie "kampania WUM, kampania proszczepieniowa, polegająca na tym, żeby zaszczepić znanych seniorów, jest kampanią wspaniałą".

"Myślę, że w sytuacji, w której w Polsce tak niewielu ludzi chce się szczepić, tak niewielu ludzi wierzy w szczepionkę, należy robić wszystko, żeby przekonać Polaków do szczepień" - podkreśla.

"Dlatego z wielką radością jechałam z moim tatą, wiozłam go na szczepionkę do szpitala WUM. Wiozłam go, ponieważ jest po ciężkiej operacji, (...) chodzi o kulach. Nie jechałam tam z zamiarem zaszczepienia się i nie jechałam tam jako ambasador. Tam popełniłam błąd, ponieważ zaproponowano mi szczepienie, a ja się na to zgodziłam" - relacjonuje dalej Maria Seweryn.

"Po kilku dniach zorientowałam się, że narracja w internecie dot. kampanii proszczepieniowej zaczyna być bardzo negatywna. I dlatego, kiedy (...) zadzwonił do mnie (w sobotę rano - przyp. RMF) dziennikarz Polsatu, na pytanie, czy się zaszczepiłam, z odruchu i ze strachu odpowiedziałam: ‘Nie’. Z obawy przed tym, że być może zrobiłam coś złego, że zaszczepiłam się, a nie jestem seniorem, i że być może wpłynie to źle na kampanię" - wyjaśnia aktorka.

"Bardzo państwa za to przepraszam. Nie zwykłam kłamać, więc jest to dla mnie duże przeżycie, i rozumiem państwa oburzenie i zbulwersowanie. Jest mi wstyd" - przyznaje Seweryn.

Na koniec aktorka zwraca się do opinii publicznej z prośbą: "Mam tylko wielką prośbę o to, żebyście państwo oddzielili wspaniałą kampanię proszczepieniową od mojej osoby, która niestety zaplątała się tam fatalnie i przypadkowo. I popełniłam błąd".

Na liście zaszczepionych poza kolejnością również Leszek Miller, Wiktor Zborowski i Krzysztof Materna

W grupie 18 znanych postaci spoza grupy zero, zaszczepionych z puli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znaleźli się również m.in. były premier, a obecnie europoseł SLD Leszek Miller, aktor Wiktor Zborowski, satyryk i reżyser Krzysztof Materna oraz dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

W sobotę rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong poinformował, że szczepienia przeprowadziła "wybrana przez NFZ spółka Centrum Medyczne, w której WUM jest właścicielem". Podał także, że powołał "wewnętrzną komisję, która z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma wyjaśnić" sprawę szczepień poza kolejnością.

Wcześniej zbadanie sprawy zapowiedział również minister zdrowia Adam Niedzielski . W czasie piątkowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia skrytykował decyzję dot. kryteriów dodatkowych szczepień w WUM i poinformował, że poprosił prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie w jednostkach związanych z WUM szczegółowej kontroli: ma ona ruszyć w najbliższy poniedziałek.