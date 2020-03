Polska aktywowała unijny mechanizm ochrony cywilnej, co umożliwi sprowadzanie Polaków, którzy utknęli za granicą także w ramach unijnej solidarności – dowiedziała się nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon. RMF FM jako pierwsze informowało w zeszłym tygodniu, że Polska sprowadza swoich obywateli do kraju tylko w ramach programu "LOT do domu", a nie korzysta z pomocy UE.

Zdjęcie ilustracyjne / ORLANDO BARRIA / PAP/EPA

Warszawa dołącza do innych stolic, które zwróciły się wcześniej do Komisji Europejskiej w tej sprawie. KE poinformowała, że chodzi repatriacje polskich i unijnych obywateli z Czadu, Sudanu, Nepalu i Malediwów. Dzięki mechanizmowi te osoby będą mogły wrócić do kraju za darmo.

Jeżeli w ramach tego systemu Warszawa wyśle swój samolot, to Bruksela pokryje 75 proc. kosztów ponoszonych przez przewoźnika.



Operacja będzie jednak wymagała pewnej koordynacji z innymi krajami Unii. Trzeba będzie wziąć na pokład także innych unijnych obywateli, którzy będą chcieli powrócić do Europy. Tego wymaga unijna solidarność.

Rzecznik KE poinformował ponadto, że Czesi będą sprowadzać unijnych obywateli z Egiptu, Wietnamu i Filipin. Belgia z Tunezji, Litwa z Indonezji. Niemcy natomiast organizują nadal repatriację z Egiptu, Maroka, Tunezji, Filipin, Argentyny i Dominikany. Łotewski samolot przywiezie unijnych obywateli z Gruzji. Wielka Brytania sprowadzi unijnych obywateli z Peru. Polacy mogą za darmo korzystać ze wszystkich tych lotów, a informacji powinni szukać w placówkach dyplomatycznych.

To dzięki uruchomieniu unijnego mechanizmy obrony cywilnej na początki epidemii Polacy wrócili z Wuhanu. Loty wspierane przez KE organizowała wówczas Francja.

Nie tylko "LOT do domu"

W ramach programu "LOT do domu" ceny biletów za przelot dalekiego zasięgu wahają się od 1,5 tysiąca do ponad 2 tysięcy złotych. Pasażerowie, który lądowali na Okęciu po przylocie byli pozostawiani sami sobie. To jednak się zmieniło, bo rząd zdecydował, że Polacy będą mogli dostać się z Warszawy do swoich miejscowości specjalnymi pociągami i autokarami. Podróż będzie darmowa.



Pasażerowie mogą korzystać z dziewięciu połączeń autobusowych i czterech kolejowych. Trasy można sprawdzić tu.