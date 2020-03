Laboratorium Państwowego Zakładu Higieny wznowiło działalność. Od środy 17 pracowników przebywało w kwarantannie. Laboratorium znów przyjmuje próbki.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Nie ma jeszcze pewności, że wszyscy pracownicy Państwowego Zakładu Higieny są zdrowi. Część czeka na wyniki testów w kwarantannie. Dotyczy to m.in. trzech diagnostów pracujących bezpośrednio przy badaniu próbek z koronawiusem.

Laboratorium może jednak wznowić pracę, bo zostało poddane dekontaminacji czyli procesowi całkowitego wyjałowienia. To trwało kilka dni. W miejsce diagnostów będących w kwarantannie weszli do pracy następni.

PZH prosi jednak, by teraz do tego laboratorium trafiały jedynie próbki do potwierdzenie wyniku u osoby, która ma już wynik pozytywny.

Badania próbek osób z kontaktu lub przebywających w kwarantannie powinny być przesyłane do innych laboratoriów w kraju.