Ponad 80 proc. badanych popiera nakładanie kar na osoby, które nie noszą maseczki ochronnej w sklepach i w komunikacji publicznej – wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. 95 proc. respondentów twierdzi, że zawsze pamięta o zasłanianiu ust i nosa na zakupach oraz w czasie podróży transportem publicznym.

Kontrola straży miejskiej w jednym z centrów handlowych w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Uczestników badania zapytano o to, czy wiedzą, jakie obostrzenia aktualnie obowiązują w ich miejscu zamieszkania. Pytanie to miało związek z wprowadzeniem czerwonych i żółtych stref w tych regionach Polski, w których w ostatnim czasie odnotowano najwyższą liczbę nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ponad 92 proc. badanych stwierdziło, że zna aktualne rygory. Do niewiedzy w tej kwestii przyznało się 7,5 proc. respondentów.

Czy obawiamy się zakażenia koronawirusem?

Czy obawiamy się zakażenia koronawirusem? / RMF FM / RMF FM





W sondażu znalazło się też pytane dotyczące obaw związanych z ryzykiem zakażenia koronawirusem. Infekcji obawia się 67,2 proc. badanych. Koronawirusa nie boi się 30,8 proc. respondentów.

95 proc. uczestników badania twierdzi, że zawsze zakłada maseczkę w sklepie i komunikacji publicznej. Nie robi tego 5 proc. respondentów.

80,5 proc. badanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie o kary za brak maseczki w sklepach i komunikacji publicznej. Sprzeciwia się im 18,4 proc. respondentów.

Większość badanych popiera kary za brak maseczek w sklepach i komunikacji publicznej / RMF FM / RMF FM





Co z powrotem uczniów do szkół?

Badanych zapytano również o planowany na 1 września powrót do tradycyjnej nauki w szkołach po kilku miesiącach zdalnej edukacji. 51 proc. z nich negatywnie ocenia decyzję rządu w tej sprawie i przedstawione wytyczne dla szkół (m.in. nieobowiązkowe maseczki). 35,9 proc. wybrało odpowiedzi pozytywne, a 13,1 proc. respondentów nie ma jednoznacznego zdania w tej kwestii.

Badanie zostało przeprowadzone 6 sierpnia na próbie 1100 osób.