Dziś rząd wdrożył nowe restrykcje, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Jedną z nich jest ograniczenie działalności siłowni i klubów fitness. Większość miejsc tego typu dostosowało się do nowych przepisów. Policjanci przeprowadzili liczne kontrole, które wykazały jedynie pojedyncze nieprawidłowości.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wraz z wejściem w życie nowych koronawirusowych obostrzeń zaostrzone zostały ograniczenia dotyczące siłowni i klubów fitness. Rząd zablokował również dotychczasową możliwość omijania zakazu działalności tego typu.

Do tej pory siłownie mogły przyjmować gości, którzy brali udział w zajęciach zorganizowanych albo szykowali się do zawodów. Wiele osób w ten sposób omijało wcześniejszy zakaz działalności np. klubów fitness. Ta "furtka" została jednak dziś zamknięta.



Z siłowni nadal mogą korzystać sportowcy zawodowi i członkowie kardy narodowej. W związku z tym niektóre małe związki sportowe chcą zacząć masowo przyjmować ludzi, żeby omijać zakaz działalności siłowni. To jednak, jak ustalił nasz reporter, margines.

Pisaliśmy o tym: Siłownie bezwzględnie zamknięte. Kolosalna zmiana w przepisach

Policja kontroluje siłownie

Mundurowi rozpoczęli w całej Polsce masowe kontrole siłowni i klubów fitness.

Do tej pory jedną z najbardziej stanowczych interwencji funkcjonariusze podjęli w przypadku właściciela siłowni w Bytowie w województwie pomorskim. W trakcie kontroli policjanci zauważyli, że w siłowni przebywa kilka osób.

Ze względu na to, iż działalność siłowni została całkowicie zawieszona, na właściciela obiektu sporządzono wniosek o ukaranie do sądu oraz powiadomiona zostanie Państwowa Inspekcja Sanitarna - poinformowały służby.

Kontrole przeprowadzali także mundurowi z Wielkopolski.



Podczas poniedziałkowych kontroli wielkopolscy policjanci zastali osoby ćwiczące, pomimo obowiązujących obostrzeń, w czterech siłowniach w regionie. Wszczęto postępowania wyjaśniające, a materiały zostaną przekazane sanepidowi - poinformowali policjanci. Podobnie dane prezentują się w przypadku województwa świętokrzyskiego.

W większości przypadków działania odbywały się bez komplikacji. Policjanci napotkali jedynie trzy sytuacje, w których były nieprawidłowości. Dwie z nich zakończyły się mandatami karnymi, w jednym przypadku sprawa trafi do sądu - przekazał Maciej Ślusarczyk, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.



W Małopolsce policjanci skontrolowali 541 obiektów handlowych, 176 siłowni i klubów fitness, trzy aquaparki i baseny oraz cztery stoki narciarskie. Odkryto jedynie dwa działające obiekty sportowe.

"Zamknięcie siłowni jest wyjątkowo bolesne"

Faktem jest to, że jednak większość klubów, tu możemy spojrzeć chociażby na te sieciowe, nie podejmuje ryzyka i pozostawia kluby zamknięte - przyznał Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness, ostrzegając, że zamknięcie klubów jest dla branży "wyjątkowo bolesne".

Nie ukrywajmy to jest sezon dla naszej branży. Postanowienia noworoczne to jest najlepszy moment na pozyskiwanie ludzi, klientów. Jesteśmy wyłączeni z niego - zaznaczył.

Jak przyznają przedsiębiorcy, rządowa pomoc jest w tym przypadku niewystarczająca.