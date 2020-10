Ekspresowe posiedzenie Sejmu. Posłowie mieli dzisiaj się zająć projektem PiS zakładającym m.in. zwolnienie personelu medycznego z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii. Tuż po starcie obrad jednak Platforma Obywatelska złożyła wniosek o przerwę i odroczenie obrad do jutra, by posłowie zapoznali się z projektem ustawy, którą dostali wczoraj po godz. 18. Wniosek został przegłosowany, gdyż PiS nie miał większości - na sali zabrakło 27 posłów klubu, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Ryszard Terlecki prosił o wycofanie wniosku i wznowienie obrad za dwie godziny. Opozycja się na to jednak nie zgodziła i wicemarszałek ogłosił przesunięcia posiedzenia do jutra.

Zdj. ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

REKLAMA