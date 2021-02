Zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy będzie możliwe z zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko Covid-19, ale jedynie szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE - to jedna ze zmian, które wprowadza opublikowane w Dzienniku Ustaw w poniedziałek rozporządzenie. Kolejną ważną zmianą jest poszerzenie grupy pierwszej do szczepienia przeciwko Covid-19 – włączono do niej osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach.

REKLAMA