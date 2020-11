Mamy 10 139 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 540 osób, które chorowały na Covid-19 - poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii w Polsce wyzdrowiało 454 717 osób. Do raportu o pandemii w Polsce dodano brakujące dane dotyczące zakażeń. W skali kraju ok. 22 tys. przypadków nie wpisano wcześniej do statystyk podawanych przez resort zdrowia.

