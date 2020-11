„Od lat jesteśmy wkurzeni na historię naszego zawodu, która się toczy. Nic się nie dzieje, żeby pozyskać nową kadrę pielęgniarską. A to, co wywalczyliśmy, próbuje nam się odebrać” – mówiła Longina Kaczmarska w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, pytana o powody zapowiadanego przez pielęgniarki strajku. Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych pytana o jego szczegóły, odpowiedziała, że to „słodka tajemnica”. Zapowiedziała, że brane są pod uwagę różne formy protestu, nawet odejście od łóżek pacjentów: "Nikt się nad pielęgniarkami nie lituje. Dość lekceważenia pracowników ochrony zdrowia".

Kaczmarska nie chciała zdradzić szczegółów planowanego przez pielęgniarki strajku generalnego, przyznała jednak, że ma nadzieję, że rozpocznie się możliwie jak najszybciej. W przyspieszonym tempie będziemy przechodzić przez etap sporu zbiorowego. I mam nadzieję, że pracodawcy nam to ułatwią, żeby jak najszybciej dość do strajku generalnego - komentowała gość Marcina Zaborskiego. Jak dodała, do strajku mogą się przyłączyć wszystkie zawody medyczne.

Cytat Wszystkie formy strajku są brane po uwagę. Zależy od tego, co zostanie przegłosowanie. Być może będzie odejście od łóżek, może głodówka, być może będzie składane prawo do wykonywania zawodu, przez te zawody, które mają wydawane prawo do wykonywania zawodu przez samorządy. mówiła wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Pytana o to, czy odejście od łóżek pacjentów nie jest zbyt ostrą formą protestu Kaczmarska wyznała, że ma nadzieję, że pielęgniarki zostaną zrozumiane przez pacjentów. Nikt się nad pielęgniarkami nie lituje. Tylko dla pielęgniarek została kwarantanna, cała reszta zawodów medycznych może ją przechodzić w 80 procentach.

Marcin Zaborski przytoczył słowa ministra zdrowia, który wyraził zdziwienie zapowiedzią strajku pielęgniarek. Kaczmarska stanowczo odpowiedziała, że takie zdziwienia jest za późno. Teraz jest zdziwiony? A co do tej pory zrobił dla pielęgniarek i położnych i zawodów medycznych? Nic nie zrobił. Na 80 pacjentów są 2 pielęgniarki, próbuje nam się zabrać to, co już mamy, zniesione są normy zatrudnienia. I jak dodała problem niedoboru kadry pielęgniarskiej nie jest problemem z ostatnich dni. Był czas na to, żeby się przygotować do pandemii, ale rząd nie robił nic, bo były wybory - komentowała wiceprzewodnicząca OZZPiP.

Zaborski pytał, co zdaniem jego gościa rządzący powinni zrobić, żeby naprawić problem braku pielęgniarek. W tym kraju nie da się tego zrobić przy takich wynagrodzeniach i przy takiej odpowiedzialności zawodowej. Trzeba było dużo wcześniej o tym pomyśleć. Kolejne rządy nie myślały o tym, że pielęgniarek zabraknie - skomentowała Kaczmarska.