Od 11 do 15 stycznia przeprowadzona zostanie operacja testowania na obecność koronawirusa nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych - zapowiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że do testów zgłosiło się już blisko 200 tysięcy nauczycieli nauczania początkowego. Andrusiewicz potwierdził również nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy o tym, że rząd chce, by po feriach najmłodsi uczniowie wrócili do szkół.

