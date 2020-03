"Wszystkie próbki na obecność koronawirusa pobrane w Policach okazały się ujemne" - poinformował w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak dodał, Inspekcja Sanitarna podejmie decyzję o tym, kiedy zakończyć kwarantannę, którą objęto tamtejszy zespół szkół.

Budynek Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza przy ul. Siedleckiej w Policach / Marcin Bielecki / PAP

W Policach w województwie zachodniopomorskim kwarantannie poddano ponad 200 wychowanków i wychowawców tamtejszego zespołu szkół. W szczecińskim szpitalu wojewódzkim przebywa pięć osób z podejrzeniem koronawirusa: dwie kobiety, dziewczęta z polickiego zespołu szkół i dziesięciolatka z Kołobrzegu.



Próbki od nowych pacjentek (dziewcząt i jednej z kobiet) zostały we wtorek wysłane do PZH.





W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa

Na środowej konferencji prasowej szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że wszystkie próbki na obecność koronawirusa pobrane w Policach okazały się być ujemne.- dodał.Szef resortu podkreślił, że dotychczas wykonano ponad 560 testów na obecność koronawirusa.

W środę resort zdrowia potwierdził pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. To pacjent z województwa lubuskiego, który trafił do szpitala w Zielonej Górze.

Czuje się dobrze - zaznaczył minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jego zdaniem, wszystkie procedury w tym przypadku zadziałały tak, jak powinny zadziałać.



Minister zdrowia dodał, że pacjent zgłosił się do lekarza i telefonicznie otrzymał informację, żeby się skontaktować ze służbami sanitarnymi.



Pacjent został przewieziony do szpitala i tak jak zawsze to się dzieje, podobnie jak w Policach, wszystkie osoby, które miały kontakt z tym pacjentem, zostały objęte kwarantanną domową - podkreślił Łukasz Szumowski.