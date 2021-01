"Bunt rośnie z braku przejrzystości w strategii i konsekwencji w tej strategii" – stwierdził w rozmowie z Onetem lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do narastającego sprzeciwu przedsiębiorców wobec przedłużania obostrzeń epidemicznych. Mówił także o "przykładach absurdu", o których "chciałoby się powiedzieć: rodem z PRL-u". "Ale dzisiejsza władza PRL to przebija i w propagandzie, i w głupotach. To jest PRL bis do kwadratu" – podkreślił.

