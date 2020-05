28 z 54 pacjentów prywatnego ośrodka opieki w Czernichowie, którzy mają dodatni wynik badań na obecność koronawirusa, zostało przewiezionych do szpitali zakaźnych w Śląskiem - poinformowała wieczorem rzecznik wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Ośrodek opieki długoterminowej w Czernichowie / Andrzej Grygiel / PAP

Trwa transport pensjonariuszy prywatnego ośrodka w Czernichowie do szpitali zakaźnych. Dotychczas przewieziono już 28 z 54 zakażonych osób. Reszta pacjentów będzie transportowana do późnych godzin nocnych. Przewożeni są karetkami systemowymi z Częstochowy, Katowic i Sosnowca - powiedziała Kucharzewska.

Większość personelu opuściła placówkę

. Ci, u których badania na obecność wirusa SARS CoV-2 dały wynik ujemny, pozostaną tam nadal.- powiedziała Alina Kucharzewska.. Bielskie pogotowie przeprowadziło już dekontaminację kilku pomieszczeń.

W placówce przebywają przeważnie osoby starsze, m.in. na oddziale medycyny paliatywnej. 12 kwietnia wieczorem wprowadzono kwarantannę. Trzy dni później rozpoczęto pobieranie wymazów do badań na obecność koronawirusa. Chorych było 22 pacjentów oraz czworo członków personelu. U 156 podopiecznych wynik był ujemny.



Przez dwa tygodnie działania związane z walką koronawirusem w ośrodku koordynowała Zintegrowana Służba Ratownicza. Rozwoju choroby nie udało się w pełni powstrzymać. W tym tygodniu pobrano wymazy od podopiecznych ośrodka. Wynik dodatni miało 54 pacjentów.



W czwartek ZSR nie była już w stanie kontynuować misji. Doszło do sytuacji, gdzie personel placówki, po kilku tygodniach pracy w izolacji w większości opuścił ośrodek. Na miejscu pozostało tylko 10 osób z personelu ZSR, dwóch pracowników medycznych ośrodka i pięć osób z personelu dodatkowego - informował koordynator Służby Dawid Burzacki. Zapadła decyzja o wyjściu, co stało się w piątek rano.





W czwartek wieczorem do Czernichowa przyjechała inspektor z Sanepidu w Żywcu, by określić sytuację panującą w placówce. Przyjechały też karetki pogotowia. Lekarze całą noc oceniali stan pacjentów.



Ostatecznie zadecydowano, że osoby z koronawirusem zostaną przewiezione do szpitali, a pacjenci, którzy mogą w niedługim czasie wykazywać objawy zakażenia, trafią na obserwację do izolatorium.



Dziesięć dni temu żywiecka prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie ośrodka. Doniesienie o możliwości popełnienia przez dyrekcję ośrodka przestępstwa polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób złożyli starosta żywiecki Andrzej Kalata i wójt Czernichowa Barbara Kos-Harat.