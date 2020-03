Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 157 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce oraz o śmierci 18. osoby. Wcześniej resort podał informację o 45, a rano 47 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o 17. ofierze śmiertelnej. Łącznie wykryto 1638 zakażeń wirusem w kraju. Z powodu koronawirusa zmarły dzisiaj dwie osoby. Łącznie w dniu dzisiejszym potwierdzono 249 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

/ Jakub Kaczmarczyk / PAP

Po godzinie 20 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 157 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce. Liczba zakażonych wzrosła do 1638 osób, w tym 18 ofiar śmiertelnych.



Potwierdzone przypadki dotyczą 103 osób z woj. mazowieckiego, 15 osób z woj. dolnośląskiego, 14 osób z woj. śląskiego, 9 osób z woj. podkarpackiego, 4 osób z woj. zachodniopomorskiego, 4 osób z woj. wielkopolskiego, 3 osób z woj. małopolskiego, 2 osób z woj. lubelskiego oraz po 1 osobie z woj. pomorskiego, opolskiego i lubuskiego.





Resort podał, że w szpitalu w Warszawie zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 67-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące.

Łącznie w dniu dzisiejszym potwierdzono 249 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.



Potwierdzone



Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 45 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce, tym samym liczba zakażonych wzrosła do 1481. Resort zdrowia potwierdził również śmierć 17 osoby. To 70-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Lublinie.



Nowe przypadki dotyczą 14 osób z woj. łódzkiego, 8 osób z woj. podlaskiego, 6 osób z woj. dolnośląskiego, 5 osób z woj. świętokrzyskiego, 4 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. warmińsko-mazurskiego i po jednej osobie z woj. lubelskiego, podkarpackiego i opolskiego.





Potwierdzone wcześniej przypadki dotyczą: 12 osób z woj. małopolskiego, 10 osób z woj. śląskiego, 7 osób z woj. zachodniopomorskiego, 6 osób z woj. lubelskiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osób z woj. pomorskiego, 2 osób z woj. wielkopolskiego oraz po 1 osobie z woj. lubuskiego, opolskiego i podlaskiego.



W sumie w Polsce zakażenie wykryto u 1436 osób.









Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali we wtorek o nowych obostrzeniach wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nowe decyzje rządu przewidują m.in. ograniczenie do 11 kwietnia swobody przemieszczania się, z wyjątkiem dojazdu do pracy, załatwiania niezbędnych życiowych spraw, wolontariatu oraz całkowity zakaz zgromadzeń, imprez, spotkań, chyba że z najbliższymi.



Na stronie internetowej rządu podkreślono również, że możliwe są spacery czy wyjścia do lasu z zachowaniem środków bezpieczeństwa. "Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum" - czytamy na stronie internetowej w odpowiedzi na przykładowe pytanie o możliwość wyjścia z dziećmi na spacer.



Jednocześnie rząd podkreśla, że ograniczenia dotyczą placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia.