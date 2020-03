Straty liczone w miliardach euro to konsekwencje, na które muszą przygotować się największe ligi piłkarskie, jeśli zdecydują się na przedwczesne zakończenie sezonu z powodu pandemii koronawirusa. Według szacunków firmy audytorskiej KPMG, w grę wchodzą kwoty na poziomie od 3,4 do nawet 3,95 miliarda euro!

Zdj. ilustracyjne / MIke Egerton / PAP/PA



Jeśli nie uda się rozegrać pozostałych 92 meczów sezonu, największe straty poniesie Premier League. Angielska ekstraklasa może stracić od 1,15 do 1,25 miliarda euro. Na tę sumę składa się od 700 do 800 milionów euro z tytułu praw telewizyjnych, 250-300 milionów od sponsorów oraz 170-180 milionów strat ze sprzedaży biletów i usług wokół meczów.



Druga w kolejności jest hiszpańska La Liga. Według raportu, może ona stracić 650 - 700 milionów euro.

Na trzecim miejscu zestawienia jest włoska Serie A. Tu straty mogą wynieść 550 - 650 milionów euro. Dalej jest francuska Ligue 1 - straty na poziomie 300-400 milionów.



Szacunki KPMG nie uwzględniają strat związanych z przerwaniem rozgrywek europejskich i krajowych pucharów.



Bundesliga zawiesiła mecze do 2 kwietnia, Premier League i Serie A - do 3 kwietnia, La Liga - do 5 kwietnia, natomiast francuska ekstraklasa - aż do odwołania.

Serie A, choć funkcjonuje w epicentrum pandemii, już rozważa wznowienie rozgrywek 2 maja.

Pracujemy nad opcją wznowienia meczów 2 maja i dokończenia mistrzostw w lipcu, jeśli nie uda się ich zakończyć do 30 czerwca - zapowiedział Prezydent Włoskiej Federacji Piłkarskiej (FIGC) Gabriele Gravina. Ostatni dzień czerwca to końcowa data obowiązywania kontraktów wielu piłkarzy. Jeśli nie będzie możliwe wykorzystanie wszystkich dostępnych terminów, wtedy zmienimy format rozgrywek - dodał Gravina.

Jeden z zespołów tamtejszej ekstraklasy chce już wznowić treningi.

"Cagliari Calcio ogłasza, że wznowienie aktywności sportowej pierwszej drużyny zaplanowano na poniedziałek, 23 marca. Sesje treningowe odbędą się poprzez podzielenie graczy na grupy w celu zapewnienia przestrzegania przepisów zdrowotnych" - poinformowano w oświadczeniu.