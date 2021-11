Preparat MesenCure izraelskiej firmy Bonus BioGroup zmniejsza śmiertelność pacjentów w ciężkim stanie z powodu infekcji Covid-19 nawet o 70 procent. Wykazała to druga faza testów klinicznych - informuje dziennik The Jerusalem Post.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Biotechnologiczna firma Bonus BioGroup opublikowała nowe dane pokazujące, że 30-dniowy wskaźnik przeżycia 50 chorych na Covid-19 z saturacją tlenową na poziomie 93 proc. i niższą oraz rozlanym zapaleniem płuc, którzy otrzymali do trzech dawek leku MesenCure wyniósł 94 proc.

Porównując 30 pacjentów, na których testowano nowy preparat, z 60 pacjentami w podobnym stanie, ale należących do grupy kontrolnej, na której nie wykonuje się żadnych eksperymentów, można zauważyć, że jedynie 6,7 proc. chorych leczonych za pomocą MesenCure zmarło z powodu Covid-19 lub jego powikłań. Zarazem odnotowano zgony 23,3 proc. pacjentów z grupy kontrolnej.



MesenCure skrócił też okres hospitalizacji z 17,2 dni do 9,4. - jak pokazują opublikowane dane.



Wyniki są lepsze niż się spodziewaliśmy - powiedział dyrektor generalny Bonus BioGroup, dr Shai Meretzki.



MesenCure jest terapią polegającą na wstrzyknięciu choremu żywych komórek przemieszczających się w krwiobiegu do czasu dotarcia do płuc objętych stanem zapalnym. Komórki zawarte w preparacie wydzielają czynniki przeciwzapalne i regeneracyjne, tłumiąc burzę cytokinową i ograniczając dalszy rozwój procesu zapalnego. Po złagodzeniu stanu zapalnego i usunięciu nadmiaru płynu z płuc, niewydolność oddechowa ustępuje.



Badania leku przeprowadzono na 50 pacjentach w wieku 41-77 lat przebywających w ośrodkach Rambam Health Care Campus, Kaplan Medical Center i Baruch Padeh Medical Center. Większość miała choroby towarzyszące jak cukrzyca, otyłość lub nadciśnienie tętnicze - wyjaśnił kierownik ds. badań w Bonus BioGroup, dr Tomer Bronshtein.