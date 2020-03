Piłkarze Robert Lewandowski i Grzegorz Krychowiak oraz piosenkarki Kayah i Cleo apelują do Polaków w mediach społecznościowych o przestrzeganie zaleceń służb w związku z epidemią koronawirusa, a także pozostanie w domach, jeśli to możliwe.

W związku z zagrożeniem, odwołaniem zajęć w szkołach oraz imprez masowych, na jednym z portali społecznościowych Robert Lewandowski zaapelował do swoich fanów o rozsądek. "Moi drodzy, przez ostatnie dni docierają do nas różne informacje, także prośby byśmy zostali w domach. Dotyczy to każdego z nas. Proszę wszystkich naszych kibiców i fanów: Szanujmy zalecenia jakie wszyscy dostajemy, bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych" - napisał piłkarz.



W swoim wpisie kapitan polskiej reprezentacji zwrócił się szczególną uwagę na młodzież. "Szczególnie o taką uwagę proszę naszych młodych kibiców. Zamknięte szkoły potraktujcie proszę jako wyraz odpowiedzialności za wasze bezpieczeństwo i zdrowie. Tym razem nie gromadźmy się na razie w miejscach publicznych, w tym pod stadionami, jeśli nie jest to konieczne. Przyjdzie na to czas. Sport jest bardzo ważny, ale ważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo. Wykorzystajcie proszę najbliższy czas najlepiej i najbezpieczniej jak potraficie. W spokoju i w domach" - napisał Robert Lewandowski.







O pozostanie w domach apelował też inny reprezentant kraju w piłce nożnej Grzegorz Krychowiak. "Obecna trudna sytuacja to test na naszą odpowiedzialność. Wielu moich fanów to ludzie młodzi. Wam może wydawać się, że zamknięcie szkół, to przedłużone ferie. Tak nie jest. Zostańcie w tym czasie w domach. W ten sposób ochronicie siebie, ale również innych" - przestrzegł.



Dodał, że piłkarze woleliby rozgrywać mecze z kibicami na stadionach. "Ale ta sytuacja jest wyjątkowa. W najbliższych dniach wiele meczów będzie rozgrywanych przy zamkniętych trybunach. Nie zbierajcie się wtedy pod stadionami. Zostańcie w domach i kibicujcie przed telewizorami. Jeśli teraz zachowamy się odpowiedzialne, to szybciej wrócimy do normalności" - podkreślił.



Apel wystosował też siatkarz Andrzej Wrona. "Żarty się skończyły. Puchar i Liga wstrzymane do odwołania. Właśnie skończyliśmy ostatni trening. Od teraz zostajemy w domach i czekamy na rozwój wydarzeń. To nasz obywatelski obowiązek. Tylko tak możemy pomóc w zwalczeniu wirusa. Nie lekceważcie sytuacji i pomyślcie o tych, którzy są najbardziej zagrożeni - rodzicach i dziadkach".







Piosenkarka Kayah na swoim koncie w mediach społecznościowych nagłaśnia kampanię przeciw koronawirusowi. "Kochani,#akcjaizolacja. W trosce o innych i o siebie. Jak wiadomo wszystkie imprezy masowe zostały odwołane. Szkoły, placówki kultury, ośrodki, gdzie mija się wiele osób zostały zamknięte. Nie bez powodu. Nie dajmy szansy wirusowi rozprzestrzenić się w niekontrolowany i jak wiemy już po doświadczeniu innych krajów, niezwykle szybki sposób. Wrzućcie u siebie foto z #akcjaizolacja. Dajcie przykład swoim znajomym" - zachęca piosenkarka.



W swoim wpisie przypomina fankom i fanom, żeby ze względu na tę wyjątkową sytuację nie spotykać się najbliższym czasie w większych grupach i unikać zatłoczonych miejsc. "Przeczekajmy, bądźmy cierpliwi, przystopujmy. Wszystko wróci do normy, jeśli będziemy solidarnie odpowiedzialni! Rozum nad emocjami Kochani. I dodam do tego dalekowzroczność" - dodała Kayah.









Wokalistka Cleo udziela konkretnych rad i prosi fanów o rozwagę. "Proszę Was, abyście nie wychodzili masowo do zamkniętych pomieszczeń typu kluby, knajpki, puby i galerie handlowe. Włosi w ten sposób doprowadzili się do dramatycznej sytuacji. Uczmy się błagam na cudzych błędach. Bądźmy rozważni" - napisała.



Piosenkarka zaapelowała też do młodych o odpowiedzialność. "Jesteś młody i mówisz - mnie ta sprawa nie dotyczy, młodzi i tak nie chorują. Mylisz się - Was również to dotyczy, nie tylko dlatego że każdy może zachorować, ale również dlatego że jesteś odpowiedzialny za zdrowie swoich rodziców, dziadków i rodzeństwa. Mój Apel nie jest po to żeby wzbudzić panikę. Wszystko się powoli ułoży i będzie dobrze jak będziemy grać w jednej drużynie. Jeżeli się nudzicie: idźcie na spacer (naturalna witamina D dobrze Wam zrobi) przeczytajcie książkę, zerknijcie na filmy, a może posłuchajcie jakichś ciekawych wykładów na Youtube" - napisała Cleo.

