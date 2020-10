"Tegoroczny sezon grypowy we Włoszech będzie, dzięki noszeniu maseczek, najlżejszy od 15 lat" - taką prognozę przedstawili lekarze rodzinni, obradujący na kongresie na Sardynii. Przewidują, że będzie jeden szczyt zachorowań na grypę i koronawirusa.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Spodziewany łagodniejszy w skali kraju przebieg grypy sezonowej, zwłaszcza pod względem liczby zachorowań, to "jedyna dobra wiadomość w czasach Covid-19"- podkreśla włoska prasa.

Warunkiem, aby tak było, jest właściwe noszenie maseczek - wyjaśnił cytowany przez dziennik "La Stampa" sekretarz federacji lekarzy rodzinnych Silvestro Scotti.



Zaznaczył, że może przyczynić się do tego nowy zbiór zaostrzonych rozporządzeń, jakie ma wydać wkrótce rząd w związku z drugą falą pandemii koronawirusa.



Zapowiedziany wymóg noszenia maseczek, także na otwartej przestrzeni, sprawi według lekarzy to, że zahamowane zostaną nie tylko zakażenia SARS-CoV-2, ale także zwykłą grypą sezonową. Jej przebieg zaś, dodają, może okazać się ważnym sprawdzianem tego, w jakim stopniu Włosi dostosują się do nowych reguł bezpieczeństwa sanitarnego.



Zdaniem lekarzy w tym szczególnie trudnym roku należy tak samo skrupulatnie liczyć przypadki grypy, jak obecnie rejestruje się zakażenia koronawirusem.



Analizując te liczby w tym roku i dokonując porównań będziemy mogli stwierdzić, jak ludzie stosują się do wymogów ochrony osobistej - powiedział Scotti.



Szef federacji lekarzy rodzinnych ostrzegł, że "najbardziej niebezpiecznym momentem" będzie nadejście szczytu zachorowań na grypę i na Covid-19.



Zwrócono też uwagę na to, że w tym roku nie może dojść do żadnych opóźnień w dostarczeniu szczepionek przeciwko grypie.