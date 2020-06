25 048 - tyle wynosi liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. Wczoraj służby sanitarne poinformowały o 361 nowych zachorowaniach. Z Covid-19 wyleczono w naszym kraju już 12 227 osób. W poniedziałek rozpocznie się sesja egzaminów maturalnych. W szkołach będzie obowiązywał zaostrzony reżim sanitarny.

Studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w namiocie centrum testowego Covid-19 drive-thru / Adam Warżawa / PAP

W Polsce potwierdzono 25 048 przypadków zakażenia koronawirusem, 1 117 osób zmarło.

Z Covid-19 wyleczono w Polsce już 12 227 osób.

Na całym świecie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 6 530 067 osób, z których 386 392 zmarły.

W poniedziałek rozpocznie się sesja egzaminów maturalnych. W szkołach będzie obowiązywał zaostrzony reżim sanitarny związany z epidemią koronawirusa.

Kolejne kraje europejskie otwierają granice.

TU ZNAJDZIESZ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z CZWARTKU

06:20 WŁOCHY

Ławki z przegrodami z pleksiglasu, uczniowie w maseczkach lub przyłbicach ochronnych - takie propozycje warunków nauczania w nowym roku szkolnym przedstawiło ministerstwo oświaty Włoch. Rozważane jest też skrócenie lekcji z godziny do 40 minut.





06:00 USA

Z powodu koronawirusa zmarło w ciągu minionej doby w USA 1021 osób - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych wynosi 108 208.



W żadnym innym kraju bilans ten nie jest tak wysoki. Na Stany Zjednoczone przypada więcej niż co czwarty odnotowany na świecie zgon z powodu koronawirusa.



Najwięcej osób - zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z czwartku - w USA zmarło w stanie Nowy Jork (30 174) oraz w sąsiadującym z nim New Jersey (11 970).



W Stanach Zjednoczonych wykonano też najwięcej testów na świecie, 18 mln 680 tys. Z nich 1 mln 872 tys. dało wynik pozytywny.



Epidemia w USA zwolniła w porównaniu ze szczytem w kwietniu. Wielu pracowników służby zdrowia i ekspertów jest jednak zaniepokojonych, że zakażeń może gwałtownie przybyć z powodu masowych demonstracji przeciwko rasizmowi i brutalności policji, które odbywają się we wszystkich większych amerykańskich miastach.





05:30 NIEMCY

W ciągu ubiegłej doby w Niemczech liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa zwiększyła się o 507; 32 osoby zmarły - poinformował w piątek rano Instytut Roberta Kocha (RKI).



Według RKI od początku epidemii w Niemczech potwierdzono 183 271 przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba zgonów wzrosła do 8613.



Na przełomie marca i kwietnia - w szczycie epidemii - w ciągu doby umierało w Niemczech od ponad 100 do ponad 300 osób z rozpoznanym Covid-19.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.