Dwa kolejne, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem wśród redemptorystów. Badania potwierdziły obecność COVID-19 u zakonników z Warszawy i Braniewa. W sumie zakażonych jest dziesięciu redemptorystów.

Koronawirus u redemptorystów. Zdjęcie ilustracyjne / Yaghobzadeh Alfred/ABACA / PAP/EPA

U jednego z zakonników wynik badania nie był jednoznaczny i trzeba je powtórzyć. Zakażenia potwierdzono w Bardzie, Braniewie, Kościelisku, Tuchowie, Warszawie i Wrocławiu. W sumie kwarantannie poddano ponad 70 osób.

Do zakażenia doszło w ostatnią sobotę w Tuchowie koło Tarnowa podczas świeceń kapłańskich. Jak podaje rzecznik prasowy prowincji redemptorystów Mariusz Mazurkiewicz, w uroczystości uczestniczyło około 50 osób, w tym trzech braci, którzy byli zakażeni. Wtedy nie było jednak o tym wiadomo. Po uroczystości zakonnicy rozjechali się do domów w różnych rejonach Polski.



Sanepid prosi o kontakt

"Pierwsza osoba chora, zaraz po otrzymaniu swoich wyników, powiadomiła nas o tym we wtorek 2 czerwca ok. godz. 20.00 - czyli trzy dni po święceniach - i natychmiast zostały wdrożone dostępne środki ostrożności we wspólnotach, gdzie były osoby z pojawiającymi się objawami. Następnego dnia rano zostały powiadomione władze sanitarno-epidemiologiczne i potencjalnie chorzy poddali się badaniom" - pisze w oświadczeniu o. Mariusz Mazurkiewicz, rzecznik prasowy Prowincji Warszawskiej Redemptorystów.



Do tej pory sanepid potwierdził zakażenie koronawirusem u sześciu księży z Tuchowa.



"Jednocześnie w związku ze stwierdzonym ogniskiem COVID-19 w domu zakonnym redemptorystów w Tuchowie, PSSE w Tarnowie prosi osoby, które uczestnicząc w Mszach Świętych w dniach 28 maja do 2 czerwca, przyjmowały Komunię Świętą w kościele, lub korzystały z kancelarii parafialnej, lub uczestniczyły w dniu skupienia dla narzeczonych, lub też korzystały z poradni rodzinnej przy parafii ojców redemptorystów w Tuchowie, o kontakt telefoniczny ze stacją" - informuje rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie Dominika Łatak-Glonek.

W Kościelisku koło Zakopanego, zakażony ksiądz, który przebywał w domu rekolekcyjnym pomagał w miejscowej parafii. Pięć osób, które miały z nim kontakt, poddano kwarantannie. Zamknięto również kościół parafialny.



Sanepid prosi o kontakt wszystkie osoby, które w dniach od 30 maja do 4 czerwca przyjmowały komunię, lub uczestniczyły w spowiedzi podczas mszy w kościele św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku.