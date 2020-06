W piątek brytyjscy naukowcy ogłosili wstrzymanie prac nad stosowaniem hydroksychlorochiny w leczeniu Covid-19. Stwierdzili bowiem, że lek ten jest bezużyteczny w przypadku tej choroby, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

(zdjęcie ilustracyjne) / SIMON DAWSON / PAP/EPA



Według wyników brytyjskich badań stosowanie hydroksychlorochiny nie przyczynia się do mniejszej liczby zgonów po 28 dniach ani nie skraca pobytu chorego w szpitalu.

To nie jest leczenie Covid-19. To nie działa - powiedział profesor Martin Landray z Uniwersytetu Oxfordzkiego - W przypadku tej choroby nasze wyniki powinny zmienić praktykę medyczną na całym świecie. Możemy teraz przestać używać niepotrzebnego leku.

W środę wznowienie prac nad możliwością regularnego stosowania tego lekarstwa w leczeniu Covid-19 zapowiedziała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).



Z kolei kilkanaście dni temu do przyjmowania hydroksychlorochiny, czyli hydroksylowej pochodnej chlorochiny, przyznał się prezydent USA Donald Trump.

Peter Horby Uniwersytetu Oxfordzkiego zdradził, że brytyjscy naukowcy poinformowali już WHO o swojej decyzji wstrzymaniu badań nad hydroksychlorochiną. Dziś rano zadzwoniono do WHO, aby poinformować ich o wynikach (...) Powiedzieli, że zwołają komitet, aby ponownie przyjrzeć się tej sprawie - powiedział.

Liczba zgonów na Covid-19 przekroczyła 40 tys.

Liczba ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii przekroczyła 40 tysięcy. Brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało w piątek o 357 zgonach w ciągu ostatniej doby, co oznacza, że w kraju na Covid-19 zmarło w sumie 40 261 osób.

/ Grafika RMF FM

Wielka Brytania jest drugim krajem na świecie, a pierwszym w Europie, w którym liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 przekroczyła 40 tys. Więcej zgonów zarejestrowano tylko w USA (ponad 108 tys.).

Według kilku źródeł rzeczywisty bilans pandemii w Wielkiej Brytanii może być jednak wyższy. Z informacji brytyjskiego urzędu statystycznego ONS, który uwzględnia dane z aktów zgonów, wynika, że w środę liczba ofiar przekroczyła 50 tys. Natomiast wtorkowa analiza dziennika "Financial Times" wykazała, że od początku pandemii w kraju zmarło ponad 62 tys. więcej osób niż w analogicznym okresie w poprzednich latach.