Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński odpowiedział na apel organizatorów polskich festiwali. W liście tym czytamy, m.in. że polski rząd przygotował cały szereg rozwiązań pomocowych, które są skupione w Tarczy Antykryzysowej. Minister kultury zaprosił też przedstawicieli organizatorów polskich festiwali do udziału w podzespole antykryzysowym ds. teatru prowadzonym przez Instytut Teatralny oraz w podzespole antykryzysowym ds. filmu prowadzonym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Odpowiedź została już wysłana do organizatorów festiwali. Ci 19 maja wystosowali apel z prośbą o pomoc. Skierowali go do premiera Mateusza Morawieckiego i do wicepremierów Jadwigi Emilewicz i Piotra Glińskiego. Przedłużająca się niepewność dotycząca możliwości organizacyjnych i ekonomicznych sprawia, że przyszłość festiwali rysuje się dramatycznie. O ile stosunkowo łatwo odbudujemy turystykę krajową, a następnie międzynarodową, o tyle powrót festiwali do formy, w jakiej dotychczas funkcjonowały, będzie niemożliwy bez systemowego wsparcia ze strony państwa - podkreślili sygnatariusze listu. To kilkadziesiąt osób, organizatorzy takich wydarzeń, jak m.in. Transatlantyk Festival, Wodecki Twist Festival, Off Festival Katowice, Conrad Festival, Miłosz Festival, Rawa Blues Festival Katowice, Festiwal Szkół Teatralnych, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Góry Literatury, Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Warszawski Festiwal Skrzyżowanie Kultur i Festiwal debiutów filmowych “Młodzi i Film". Pod petycją w internecie podpisało się 660 osób.

Autorzy listu wyliczyli również korzyści gospodarcze związane z organizacją festiwali. Wspierają rozwój ekonomiczny miast i regionów, mają wpływ na zatrudnienie w wielu innych branżach. Choć w Polsce wciąż znikoma jest świadomość siły ekonomicznej i społecznej wydarzeń tego rodzaju, nie ulega wątpliwości, że ich wpływ na ekonomię jest kolosalny. Przykładowo krakowskie festiwale generują łącznie impakt na poziomie ok. 500 milionów PLN rocznie i zatrudnienie na poziomie ok. 4 tysięcy miejsc pracy - czytamy w dokumencie.



W odpowiedzi szef resortu kultury wskazuje na "cały szereg rozwiązań pomocowych. Są one skupione w Tarczy Antykryzysowej, w ramach której na walkę ze skutkami pandemii przeznaczono 312 miliardów złotych. Również polskie festiwale mogą korzystać z licznych rozwiązań przewidzianych dla pracodawców i pracowników" - pisze szef resortu kultury. Minister Gliński przekonuje też, że obecnie funkcjonujące programy zapewniają wszechstronne wsparcie finansowe dla licznych polskich festiwali, a modyfikacja zawieranych umów możliwa jest dzięki wprowadzonym elastycznym rozwiązaniom.



Od 6 czerwca możliwe będzie organizowanie wydarzeń kulturalnych, również festiwali, z udziałem publiczności. Udział widzów jest możliwy pod warunkiem zakrywania ust i nosa oraz udostępnienia przez placówkę nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali. Ostateczne decyzje w sprawie terminów podejmują właściciele placówek i organizatorzy wydarzeń kulturalnych.