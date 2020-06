Mobilną kabinę do dezynfekcji, która mierzy temperaturę zaprezentowali dziś polscy naukowcy. Wynalazek powstał między innymi dzięki grantowi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kabina może stanąć w szpitalach, galeriach handlowych, zakładach produkcyjnych albo hotelach. W ciągu godziny może z niej korzystać 250 osób.

Dezynfekcja jednej osoby trwa zwykle od kilku do kilkunastu sekund. Gdy jesteśmy w środku możemy mieć wrażenie pobytu na Giewoncie. Tam jest środek dezynfekcyjny, który jest rozbijany za pomocą ultradźwięków właśnie do takiej suchej mgły. To środek biobójczy oparty na recepturze bezpiecznej dla człowieka, a także dla telefonów i laptopów - podkreśla w rozmowie z RMF FM jeden z twórców urządzenia Michał Lorenc. Jeżeli okaże się, że nasza temperatura jest wyższa niż norma, włącza sie alarm. Wtedy ochrona w hotelu albo zakładzie produkcyjnym decyduje o procedurach, które trzeba wdrożyć - dodaje.

Załoga karetki dłużej, klient galerii handlowej krócej

"Zanim rozpocznie się proces dezynfekcji kabina automatycznie skanuje twarz człowieka za pośrednictwem mikrofal, mierzy temperaturę analizując obraz termiczny i ma możliwość zapisywania rysów twarzy badanej osoby. Jeśli człowiek ma wyraźnie podwyższoną temperaturę ciała urządzenie uruchamia alarm dźwiękowy i polska komenda głosowa informuje o podwyższonej temperaturze. Wszystko dzieje się automatycznie a komendy informujące o przebiegu całego procesu są wydawane w języku polskim. Jeśli temperatura jest w normie osoba badana przechodzi do części dezynfekującej urządzenia poprzez śluzę" - czytamy w opisie urządzenia.

Pierwsza kabina sprowadzona do Polski rozpoczęła testową pracę w hotelu w Józefowie koło Warszawy. Jeżeli załoga karetki w szpitalu będzie wchodziła do kabiny w kombinezonach, dezynfekcja będzie trwać dłużej, nawet 15 sekund. Zdecydowanie krócej jest w sytuacji, gdy wchodzimy do kabiny w hotelu albo galerii handlowej - podkreślają twórcy urządzenia.