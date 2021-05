Amerykańska Agencja ds.Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła w poniedziałek do użytku w nagłych wypadkach szczepionkę przeciwko koronawirusowi firm Pfizer/BioNTech dla osób niepełnoletnich od 12. roku życia. Ponad 24 miliony osób zaszczepiono dotąd przeciwko koronawirusowi we Włoszech. Najważniejsze informacje związane z pandemią Covid-19 w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym aktualizowanym raporcie!

Zdjęcie ilustracyjne

07:20 Prognoza ws. pandemii w Polsce

Trzecia fala pandemii nie wygaśnie zupełnie w najbliższych tygodniach, czeka nas pewne odbicie. "W ciągu kilku tygodni będziemy widzieli wzrost liczby zachorowań" - ostrzegają naukowcy z zespołu covidowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przewidują dwa możliwe scenariusze - optymistyczny, z niewielkim wzrostem i pesymistyczny, z podwojeniem obecnej liczby zakażeń.



06:52 Dr Sutkowski: Decyzja o skróceniu okresu podania drugiej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 ma sens

Decyzja dotycząca skrócenia okresu podania drugiej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 ma sens; im wcześniej nabędziemy odporność, tym lepiej - powiedział PAP dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.



Zgodnie z zapowiedzią, którą w poniedziałek podczas konferencji prasowej ogłosił pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk, szczepienia drugą dawką zostaną przyspieszone. Okres między pierwszym a drugim szczepieniem ma wynosić 35 dni dla wszystkich szczepionek dwudawkowych. Zmiany wejdą w życie 17 maja.



Decyzja jest słuszna biorąc pod uwagę czynniki medyczne, ale też związana jest z ilością szczepionek, które docierają do Polski - powiedział dr Sutkowski. Wskazał, że przy większej ilości dodatkowych szczepionek, które docierają do Polski jest możliwe przyspieszenie szczepień. Decyzja będzie dotyczyła preparatów dwudawkowych firm: Pfizer/BioNTech, Moderny oraz AstraZeneca, dostępnych na polskim rynku. Podawanie szczepionki Jonhson&Johnson jest jednodawkowe i nie ulegnie zmianie.



Cytat Producenci dają możliwość szczepienia drugą dawką w krótszym odstępie czasu niż odbywa się to dotychczas, zostawiając widełki czasowe. W Polsce ten okres został wydłużony, aby zaszczepić jak największą liczbę osób i zabezpieczyć przed ciężkim przebiegiem choroby. Na taką decyzję miały wpływ nieregularne dostawy szczepionek. Żeby jednak uzyskać pełną odporność przed zachorowaniem konieczne jest przyjęcie obu dawek. przypomniał.

Przyspieszenie szczepień jest też korzystne, zdaniem dr Sutkowskiego, także ze względu na zbliżający się sezon urlopowy. Duża część osób chciałaby się zaszczepić jeszcze przed wakacjami ze względu na planowane wyjazdy za granicę - powiedział.



Skrócenie okresu podania drugiej dawki szczepionki przeciw Covid-19 ma dotyczyć również ozdrowieńców. Ma on wynosić 30 dni, a nie jak obecnie 90 dni od otrzymania dodatniego wyniku testu na koronawirusa.



Gdybym ja miał rekomendować, zalecałbym w przypadku ozdrowieńców wykonanie szczepienia po dwóch miesiącach, bo wiele osób po ciężkim przebyciu choroby dłużej dochodzi do siebie. Zawsze jednak w takich przypadkach przed szczepieniem konieczna jest indywidualna ocena stanu zdrowia pacjenta przez lekarza. Jeśli zaistnieje konieczność niektóre osoby będą klasyfikowane do szczepień w późniejszym terminie - powiedział.

06:25 W Polsce podano już ponad 14 mln zastrzyków ze szczepionką przeciw Covid-19

W Polsce podano już ponad 14 mln zastrzyków ze szczepionką przeciw Covid-19. Od 17 maja rozpoczną się pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej od tego dnia skrócony zostanie też okres między dawkami do 35 dni, czyli 5 tygodni.



Od niedzieli wszyscy pełnoletni Polacy mają wystawione e-skierowania i mogą zapisywać się na szczepienie.

06:10 Kampania szczepień we Włoszech

Ponad 24 miliony osób zaszczepiono dotąd przeciwko koronawirusowi we Włoszech; 7,5 miliona osób otrzymało dwie dawki preparatu przeciwko Covid-19 - to poniedziałkowe dane z monitoringu, prowadzonego przez rząd. Przełomem ma być zaszczepienie 30 milionów osób, czyli połowy ludności.



Ze statystyk wynika, że prawie 17 milionów osób dostało co najmniej jedną dawkę preparatu; to 28 procent ludności kraju. Szczepienia zakończyło 12 proc. mieszkańców Italii.



Jako punkt zwrotny wskazuje się obecnie pułap 30 milionów zaszczepionych, czyli połowy populacji, co pozwoli na znaczne złagodzenie restrykcji. Jak powiedział wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri, możliwe wtedy będzie zdjęcie maseczek na zewnątrz. Trzeba będzie dalej nosić je ze sobą i zakładać w miejscach zatłoczonych - zastrzegł.



Według profesora statystyki Giovanniego Corrao z mediolańskiego uniwersytetu Bicocca liczba 30 mln zaszczepionych zostanie osiągnięta 22 czerwca.



Krajowa Agencja Leków poinformowała, że zarejestrowała dotąd 56 tysięcy sygnałów o możliwych skutkach ubocznych po szczepieniu. 91 procent z nich nie dało poważnych objawów.

05:56 Kampania szczepień w USA

Prawie 46 proc. ludzi w Stanach Zjednoczonych otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki - wynika z danych Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Preparat przyjęło prawie 2 mln osób w wieku 16 i 17 lat.

Według amerykańskich organów służby zdrowia od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. około 1,5 miliona młodych ludzi w wieku od 11 do 17 lat zachorowało na Covid-19.

05:16 Rewolucja w szczepieniu w USA

Amerykańska Agencja ds.Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła w poniedziałek do użytku w nagłych wypadkach szczepionkę przeciwko koronawirusowi firm Pfizer/BioNTech dla osób niepełnoletnich od 12. roku życia.



Do tej pory szczepionka Pfizera w USA była podawana osobom powyżej 16. roku życia. USA są drugim krajem, po Kanadzie, który dopuścił stosowanie tego preparatu dla osób od lat 12.



Cytat Dzisiejsze działania pozwalają chronić młodszą populację przed Covid-19, przybliżając nas do powrotu do normalności i zakończenia pandemii. oświadczyła pełniąca obowiązki komisarz FDA dr Janet Woodcock.

Rodzice i opiekunowie mogą być pewni, że agencja przeprowadziła rygorystyczny i dokładny przegląd wszystkich dostępnych danych, tak jak w przypadku wszystkich naszych zezwoleń na doraźne użycie szczepionek przeciwko Covid-19.

05:15 Koronawirus w Polsce i na świecie