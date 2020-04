O 136 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 6 kolejnych zakażonych poinformował resort zdrowia. Oznacza to, że od początku epidemii potwierdzono w Polsce 5 341 przypadków koronawirusa, a 164 chorych zmarło.

10:29 NOWY BILANS EPIDEMII:

Informując o 6 nowych ofiarach śmiertelnych koronawirusa, resort zdrowia podał, że chodzi o: 47-letnią kobietę ze szpitala w Poznaniu, 90-letnią kobietę ze szpitala w Tychach, 35-latkę ze szpitala w Bytomiu, 62-letniego mężczyznę ze szpitala w Łańcucie oraz 81-latka i 77-latka z Drzewicy, którzy nie byli hospitalizowani.

Wszyscy zmarli mieli choroby współistniejące.

Równocześnie ministerstwo sprostowało wczorajszą błędną informację "o zdublowanym pacjencie w raportach WSSE, dlatego usuwamy go z rejestru osób zmarłych z powodu COVID-19 w woj. podlaskim".

Ostatecznie więc tragiczny bilans epidemii koronawirusa w Polsce mówi w tej chwili o 164 ofiarach śmiertelnych.

10:25 NOWY BILANS EPIDEMII:

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą:

23 osób z województwa śląskiego,

22 osób z województwa małopolskiego,

21 osób z województwa dolnośląskiego,

18 osób z województwa wielkopolskiego,

11 osób z województwa podlaskiego,

9 osób z województwa pomorskiego,

7 osób z województwa podkarpackiego,

7 osób z województwa opolskiego,

5 osób z województwa zachodniopomorskiego,

3 osób z województwa warmińsko-mazurskiego,

3 osób z województwa kujawsko-pomorskiego,

3 osób z województwa lubelskiego,

2 osób z województwa świętokrzyskiego

I 2 osób z województwa lubuskiego.

10:15 NOWY BILANS EPIDEMII:

O 136 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 6 kolejnych zakażonych poinformował resort zdrowia.

10:08 JAROSŁAW GOWIN

"Ostatnią moją decyzją jako Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazałem Instytutowi Chemii Bioorganicznej PAN środki na produkcję pierwszych 100 tysięcy (sztuk - przyp. RMF) polskiego testu na koronawirusa" - ogłosił na Twitterze wicepremier Jarosław Gowin.

"Niech ten wspaniały sukces naszych naukowców będzie dla nas wszystkich źródłem nadziei" - dodał.

Szef Porozumienia żegna się z rządem: dzisiaj o 11:00 prezydent Andrzej Duda odwoła go z funkcji wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Na funkcję wicepremiera powołana zostanie równocześnie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Decyzję o odejściu z gabinetu Mateusza Morawieckiego Jarosław Gowin podjął - jak tłumaczył w ujawnionym przez RMF FM liście do członków swojej partii - "w akcie niezgody na brak odpowiedzialności klasy politycznej za zdrowie, życie, miejsca pracy Polaków, za przyszłość Polski".

W liście zaznaczył również, że premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski zgadzali się z nim, że wybory prezydenckie 10 maja oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków, i komentował, że koalicjanci Porozumienia - Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska - "z niezrozumiałych dla mnie powodów nieustępliwie prą do przeprowadzenia głosowania 10 maja".

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Morawiecki i Szumowski zgadzali się, że wybory 10 maja to zagrożenie dla Polaków. RMF FM ujawnia list Jarosława Gowina

09:57 KALISZ

Sanepid zdecydował o zamknięciu do 15 kwietnia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej w Kaliszu - taką informację przekazał na Facebooku prezydent tego miasta Krystian Kinastowski.

Przyczyną zamknięcia placówki jest wykrycie zakażenia koronawirusem u dwóch pracowników.

W efekcie kwarantanną objętych zostało 177 pracowników i podopiecznych DPS-u.



09:47 IGA ŚWIĄTEK w ROZMOWIE z RMF FM

"To nie stres, raczej dezorientacja" - tak o oczekiwaniu na decyzję ws. terminu tegorocznych matur mówi dziennikarzowi RMF FM Pawłowi Pawłowskiemu tenisistka Iga Świątek.

"Na razie się nie stresuję, bo nawet jeśli matury zostaną przełożone, to będę miała więcej czasu na przygotowania" - zaznacza.

Zdradza również, jak radzi sobie z czasem społecznej kwarantanny.

"Miałam (w szkole - przyp. RMF) dużo zaległości, bo przez wyjazdy nie mogłam skoncentrować się na nauce w stu procentach. Teraz właściwie doceniam tę sytuację i staram się znaleźć w niej jakieś pozytywy. Dużo czasu poświęcam na matmę rozszerzoną" - opowiada.

09:38 USA

Amerykańscy naukowcy są zdania, że SARS-Cov-2 przedostał się do Nowego Jorku - miasta najmocniej w USA dotkniętego pandemią - głównie z Europy.

Potwierdzają to analizy genetyczne przeprowadzone niezależnie przez dwa zespoły badaczy.

"Większość (przypadków) jest wyraźnie europejska" - stwierdził w rozmowie z "New York Timesem" Harm van Bakel, genetyk z Icahn School of Medicine w Mount Sinai w Nowym Jorku.

Uderzająco podobne wnioski przedstawili naukowcy Grossman School of Medicine z Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU).

Z nowych badań wynika ponadto, że koronawirus obecny był w rejonie Nowego Jorku od połowy lutego - a więc już na kilka tygodni przed potwierdzeniem pierwszego przypadku zakażenia.

09:31 UKRAINA

Na Ukrainie liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w ciągu ostatniej doby o 224 - do 1 892. Zmarło kolejnych 5 chorych, co oznacza, że koronawirus zabił już w tym kraju 57 osób.

Najwięcej przypadków zakażenia zdiagnozowano do tej pory w obwodzie czerniowieckim (302), w Kijowie (300) i w obwodzie iwanofrankowskim (218).

09:18 NOWE DANE RESORTU ZDROWIA

2 473 osoby przebywały w środę w polskich szpitalach w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem - poinformował w dziennym raporcie resort zdrowia. Kwarantanną objęte były niemal 153 tysiące ludzi.

Wyzdrowiało natomiast 284 chorych.

09:11 RESTRYKCJE i EGZAMINY

Nie będzie nowych, ostrzejszych restrykcji w ramach walki z pandemią koronawirusa - przedłużone mają być natomiast te, które już obowiązują: takie są nieoficjalne doniesienia przed ogłoszeniem dzisiaj decyzji rządu ws. dalszych obostrzeń.

Dzisiaj dowiemy się także, kiedy przeprowadzone zostaną: egzamin ósmoklasisty, który zgodnie z planem powinien ruszyć 21 kwietnia, i matury, których start zaplanowano na 4 maja.

08:58 NIEMCY

247 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech z powodu infekcji koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Niemczech wzrosła do 2 107.

Najszybciej koronawirus rozprzestrzenia się w Bawarii, gdzie odnotowano 26 procent wszystkich zakażeń w kraju.

08:39 JAPONIA

Do 6 maja zamknięte zostały dwa najważniejsze ośrodki przygotowań olimpijskich w Japonii: Narodowe Centrum Treningowe i Instytut Sportu w Tokio, w których do igrzysk przygotowywali się olimpijczycy i paraolimpijczycy. To efekt decyzji premiera Shinzo Abe, który ogłosił stan wyjątkowy w prefekturach: Tokio, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo i Fukuoka.

Przypomnijmy, tegoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio miały rozpocząć się 24 lipca, ale kilkanaście dni temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski wspólnie z rządem japońskim podjął decyzję o ich przełożeniu: największa sportowa impreza globu rozpocznie się 23 lipca 2021.

08:33 WĘGRY

O 85 wzrosła na Węgrzech liczba zakażonych koronawirusem - to najwyższy jak dotąd dobowy wzrost liczby zakażeń w tym kraju. Zmarło natomiast osiem kolejnych osób.

Tym samym w ciągu ostatniej doby łączna liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wzrosła na Węgrzech do 980, zaś liczba ofiar śmiertelnych do 66.

Prawie 44 procent zakażeń zarejestrowano w Budapeszcie.

08:18 USA

Wywiad USA już w listopadzie ubiegłego roku ostrzegał w raporcie, że wirus z okolic chińskiego miasta Wuhan stanowi zagrożenie dla ludzi - podała telewizja ABC.

Stacja utrzymuje, że dokument miał być kilkukrotnie przedstawiany m.in. w Pentagonie i Białym Domu. Według źródeł ABC, w grudniu 2019 z jego treścią zapoznano członków administracji federalnej i Narodowej Rady Bezpieczeństwa, a na początku stycznia o sprawie poinformowany został prezydent Donald Trump.

Narodowe Centrum Medycznego Wywiadu, które jest częścią amerykańskiego wywiadu wojskowego Defense Intelligence Agency, zaprzeczyło, by taki dokument kiedykolwiek powstał.

08:02 TRWA PORANNA ROZMOWA w RMF FM:

Czy za rok będziemy śmiać się z koronawirusa i traktować epidemię jako epizod z dalekiej przeszłości? Czy kabareciarze - obecnie dysponujący oceanem wolnego czasu - piszą już skecze na ten temat?

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM jest liderka kabaretu Hrabi Joanna Kołaczkowska: zapraszamy na transmisję!

07:39 WIELKI CZWARTEK

Dzisiaj Wielki Czwartek, rozpoczynający obchody Triduum Paschalnego. Ze względu na restrykcje wprowadzone przez rząd w ramach walki z epidemią koronawirusa msze i nabożeństwa Triduum Paschalnego sprawowane będą z ograniczeniem udziału wiernych do pięciu osób. Biskupi zachęcają natomiast do uczestnictwa w liturgiach poprzez transmisje w mediach i online oraz modlitwę w domach.

07:24 BRAZYLIA

W Brazylii mieszkańcy dzielnic nędzy - na ogół pozostawieni samym sobie przez administrację państwową i samorządową - na własną rękę bronią się przed pandemią koronawirusa.

Zbierają pieniądze na wynajem karetek i we własnym zakresie organizują produkcję maseczek ochronnych. Wybierają również "prezydentów ulicy".

Dodajmy, że w brazylijskich fawelach - dzielnicach nędzy - żyje 13 milionów ludzi, czyli 6 procent ludności kraju.

07:01 SPOŁECZNA KWARANTANNA

W trakcie dzisiejszego posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęte zostaną decyzje ws. przedłużenia obecnych obostrzeń i zaleceń ogłoszonych przez rząd Mateusza Morawieckiego w ramach walki z epidemią koronawirusa - taką informację przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Posiedzenie odbędzie się tradycyjnie w formie wideokonferencji.

Cytat W trakcie posiedzenia zostaną podjęte decyzje dot. zakresu przedłużenia aktualnych obostrzeń i zaleceń postępowania na najbliższe dni w związku z epidemią koronawirusa. Rzecznik rządu Piotr Müller

Zgodnie z obecnymi rozporządzeniami, do soboty 11 kwietnia obowiązuje m.in. zakaz gromadzenia się i przemieszczania - z wyjątkiem ściśle określonych sytuacji jak droga do pracy - jeśli nie możemy, wykonywać jej zdalnie - czy wyjście po niezbędne zakupy jak jedzenie czy leki.

Na ulicy jesteśmy zobowiązani zachować co najmniej 2 metry odległości od innych ludzi. Nie dotyczy to wyłącznie rodziców z dziećmi do 13. roku życia i opiekunów osób niepełnosprawnych z ich podopiecznymi.

Dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą opuszczać dom wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.

06:26 USA

W Stanach Zjednoczonych zmarło już 14 695 zakażonych koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju zbliża się więc do tragicznego bilansu z Hiszpanii (14 792 ofiary śmiertelne COVID-19) i Włoch (17 669).

W Nowym Jorku epidemia koronawirusa pochłonęła już więcej ofiar niż atak na World Trade Center 11 września 2001 roku. Według danych ze środy - które, co istotne, nie uwzględniają osób zmarłych w domu - koronawirus zabił w tym mieście już 4 571 ludzi.

W stanie Nowy Jork zmarło natomiast 6 268 chorych na COVID-19.

06:01 SONDAŻ dla RMF FM i "DGP"

38,3 procent Polaków uważa, że mimo pandemii koronawirusa ich sytuacja finansowa pozostanie w najbliższych 6 miesiącach bez zmian - wynika z najnowszego sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Większym spokojem w kwestii finansów wykazują się kobiety: aż 44 procent z nich wybrało odpowiedź: "Moja sytuacja finansowa pozostanie bez zmian". Wśród mężczyzn opcję tę wskazało 32 procent.

Z sondażu wynika również, że o swoje portfele nie martwi się większość Polaków powyżej 60. roku życia.

36,7 procent pytanych w sondażu dla RMF FM i "DGP" uważa natomiast, że ich sytuacja finansowa "raczej się pogorszy", a "zdecydowanie" problemów finansowych spodziewa się 19,4 procent ankietowanych.

05:26 USA

1973 zarażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w USA - takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najtragiczniejsza doba epidemii w Stanach Zjednoczonych - w poprzednim dobowym raporcie informowano o 1939 ofiarach śmiertelnych.

W sumie w USA zmarło już 14 695 zakażonych koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju zbliża się więc do tragicznego bilansu z Hiszpanii (14 792) i Włoch (17 669).

Pracownicy medyczni wyjmują ciało ofiary koronawirusa z ciężarówki-chłodni, Nowy Jork / Peter Foley / PAP/EPA

05:25 TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

Sejm uchwalił minionej nocy zmiany w tarczy antykryzysowej.

Przyjęta przez posłów ustawa przewiduje w związku z pandemią koronawirusa m.in. wprowadzenie "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zwiększenie dostępności pożyczek dla firm czy zasiłki dla rolników.

Za uchwalaniem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 183, a 37 wstrzymało się od głosu.

Sejm zgodził się na wprowadzenie siedmiu z 77 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu, w tym czterech przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

CZWARTEK, 9 KWIETNIA. ZAPRASZAMY NA RELACJĘ NA ŻYWO!

