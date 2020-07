Druga fala koronawirusa - zapowiadana na jesień - nie musi być gorsza. Ale by tak było, to my musimy być wyczuleni - tak twierdzi prof. Leszek Szenborn. Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawiał z naszym reporterem Pawłem Pyclikiem.

Zdjęcie ilustracyjne / VASSIL DONEV / PAP/EPA

Paweł Pyclik, RMF FM: Panie profesorze słyszymy, że jesienią czeka nas druga fala koronawirusa. Czy będzie dużo gorsza? Jakie przewidywalnie ona może mieć rozmiary?

prof. Leszek Szenborn: Nie wiem dlaczego ma być gorsza. Uważam, że nie musi być gorsza. Po pierwsze mamy doświadczenia zebrane. Ludzie już są w pewnym stopniu wychowani. Wiedzą co naprawdę zadziałało, także pod tym względem - czy będzie gorzej - jestem optymistą. Natomiast fala musi być, dlatego że proszę zauważyć, że objawy COVID to są objawy pospolitych chorób przeziębieniowych, tak zwanych grypopodobnych, czyli takie choroby przechodzą. Ale te choroby też zniknęły na skutek działania tych samych środków, dla których zanika COVID, czyli trzymanie dystansu, używanie miasteczek, mycie rąk dystans społeczny, czyli po prostu unikanie tych zbędnych czułości z osobami których nie znamy, po prostu dają ten efekt mniejszej zaraźliwości nie tylko właśnie COVID-u, tylko wszystkich chorób zakaźnych co udowodniliśmy. Właśnie ukazała się nasza praca, gdzie w ogóle wszystkie choroby infekcyjne w Polsce, które się rejestruje, to ponad 70 procentowa redukcja nastąpiła na skutek tych niespecyficznych mechanizmów, nie szczepienia, nie stosowania leczenia. Czyli na pewno to przyjdzie [druga fala koronawirusa przyp. RMF FM], bo będziemy więcej mieli kłopotów, będzie więcej ludzi badanych w kierunku COVID-u, bo będzie więcej pacjentów, którzy będą mieli gorączkę i kaszel. A to dwa podstawowe objawy. Czyli każdy (który ma objawy chorobowe [przyp. RMF FM] taki się zgłosi i na pewno wychwycimy więcej przypadków zakażeń, co nie znaczy że będzie więcej problemów. To wszystko zależy od tego, jak będziemy się zachowywać

Kiedy Pana zdaniem to przejdzie i czy my jesteśmy na to gotowi, czy się do tego przygotowujemy? Bo jeśli pacjenci, którzy będą mieli objawy grypy będą potencjalnymi osobami, które mogą mieć COVID, to znaczy, że będzie się je też na COVID badać?

Oczywiście, że tak. Właśnie o to chodzi, że będziemy. Każdego, kto ma gorączkę kaszel i żaden lekarz go nie przyjmie, powie proszę wykluczyć COVID i my będziemy mieli problem, taka klinika jak moja, która się zajmuje takimi pacjentami, dziećmi i ich rodzicami będzie miała bardzo duże problemy. I na to nie wiem czy jesteśmy przygotowani, w tym sensie, że my możemy przyjmować do szpitala ludzi kierowanych do przyjęcia, a nie każdego który się zgłosi z banalnym katarem, ze stanem podgorączkowym i chce być badany. Musimy przygotować takie punkty badania, żeby można było później tych pacjentów segregować i odpowiednio postępować. Z drugiej strony proszę sobie popatrzeć, dzisiaj jaka jest procedura postępowania z kwarantanną. Wystarczy, że jest jedno zachorowanie i wszyscy idą na kwarantannę, prawda. A teraz jaki paraliż w ogóle społeczny może być. Wejdzie do tramwaju osoba, która kaszle. I co teraz? Kto ma maskę to założy, obróci się plecami do tej osoby i tak powinniśmy się zachowywać, bo to jest w naszym społecznym interesie. A te osoby, które kaszlą - nawet z powodu alergicznego - powinny się maksymalnie chować albo jakoś dystansować, bo po prostu będą wzbudzać niepokój. Czyli to będzie na pewno nie tylko powrót COVID-u, ale powrót niepokoju. Pyta się pan kiedy? Prosta sprawa, pierwszy wrzesień. Te choroby grypopodobne wracają pierwszego września, z momentem kiedy dzieci idą do szkoły, zawsze. To wiemy od wielu lat w naszej strefie umiarkowanej. Teraz jest ich mało, ale będzie ich coraz więcej jak już pójdą [dzieci do szkół przyp. RMF FM], jeszcze wrócą studenci do nauczania, no będzie jeszcze dodatkowo więcej kontaktów. Ale jeżeli pozostaniemy, że tak powiem, wyczuleni na potrzeby zachowywania dystansu, jeżeli żaden lekarz nie zbliży się do pacjenta w przychodni bez maseczki i nie będzie wymagał od niego tej maseczki i będzie mył ręce to spowolnimy [rozprzestrzenianie się koronawirusa przyp. RMF FM] i nie będzie tej transmisji powyżej jednego, bo w tej chwili mamy taką transmisję - współczynnik reprodukcji jeden. Czyli jedna osoba zaledwie zakaża jedną, a w czasie takiej prawdziwej epidemii to były ponad trzy. Jeżeli był jeden chory lekarz i on źle się zachowywał, to zakażać mógł trzydziestu pacjentów dziennie, bo miał tyle kontaktu. Druga sprawa to też jest przygotowanie do sezonu grupowego. Grypie możemy zapobiegać. Są może nieidealne szczepionki pod względem skuteczności, ale działające, bezpieczne i tanie. Czyli, jeżeli zaszczepimy dzieci, zaszczepimy dorosłych ile się da, o ile tych szczepionek nie zabraknie, bo teraz cały świat jest taki mądry. Bogaty świat to jest półkula północna nie południowa. Czyli wszyscy w tym samym czasie będziemy potrzebować szczepionki przeciwgrypowej. Jeżeli Polska zrobi te zakupy i my się wcześniej zaszczepimy, ja się pierwszy polecę zaszczepić w tym roku, bo po prostu jestem pewny, że szczepionki w tym roku zabraknie.

Mówimy o tym, że szczepionek zabraknie. Pytanie, czy pan się nie obawia w pewnym sensie paraliżu służby zdrowia, może to za duże słowo, ale chodzi mi o to, że osoby, które chorują na grypę to tak naprawdę można liczyć chyba w milionach w sezonie. Jeśli one chorują w milionach, to pytanie czy wystarczy testów, czy wystarczy chociażby w takich klinikach maseczek, przyłbic, środków ochrony? Czy już pana klinika szykuje na tą falę?

Ja myślę, że w tej chwili tak samo pracujemy. To podkreślam, to jest to nasze doświadczenie, że ja pana przyjmuję w maseczce. Pan jest w maseczce, moi lekarze pracują siedzą obok siebie w maseczkach. Wszędzie mamy, w każdym miejscu środki do higieny rąk. Używamy fartuchów, to już wszystko jest i będzie. To może być wyjątkowy sezon. To nie będzie żaden cud, jeżeli tego nie będzie. Bo właśnie przez to, że wiemy jak postępować i wreszcie ludzie wiedzą, że te choroby naprawdę są zaraźliwe, bo ludzie bagatelizują. Niestety w przypadku COVID-u też spotykam ludzi, którzy mówią - to jest jakaś ściema. Co ściema? Pół miliona ludzi umarło na świecie, to jest ściema? Stu kilkudziesięciu lekarzy w samych północnych Włoszech umarło - i to ściema? Jak można takie rzeczy mówić, że to jest nieprawda. To jest autentyczna zaraza współczesna, nowy wirus. Na razie proszę pana to my mamy jedną osobę na tysiąc w Polsce zarażoną tym wirusem, dopiero. To jeszcze mnóstwo ludzi się musi zarazić, to nawet to się nie dokona do jesieni. To się będzie dokonywało przez wiele miesięcy. Cieszymy się, że większość tych zakażeń przebiega lekko, ale nawet ten jeden procent z tak dużej ilości obywateli - 36 milionów - to jest dużo.

Czyli na razie jesteśmy na takim stopniu rozwoju średnio zaawansowanym? Jak to określić?

Pandemia jest na całym świecie, a my to w Polsce mamy swoją własną epidemię. W każdym regionie mają swoje własne ogniska epidemiczne. Np. w Małopolsce chorują teraz górale. Kto teraz w Polsce choruje? Uczestnicy wesel i pogrzebów. Bo tam ludzie piją alkohol. Alkohol co robi - odhamowuje. Dawno się nie widzieli, chcieli kogoś przytulić, pocałować się z kuzynką, czy z dawno niewidzianą osobą, a to niestety sprzyja przenoszeniu tych zakażeń, dlatego tego nie możemy robić. Musimy wychwytywać, po prostu dobrze opracowywać ogniska epidemiczne. Jeżeli zachoruje przedszkolanka, to musimy szybko sprawdzić czy inne koleżanki [nie są zakażone przyp. RMF FM], jaki jest stopień zakażenia wśród dzieci. Te mechanizmy, które żeśmy nabyli uważam, powinny złagodzić to wszystko, a nie pogorszyć, bo jesteśmy o wiele mądrzejsi. Nigdy do tej pory nie został taki eksperyment w świecie wykonany.