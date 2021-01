W czwartek zostanie przedstawiona informacja na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywały od 1 lutego - poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia 2021 r., zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa - m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia.

W poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że w najbliższych dniach zapadną decyzje co do tego, czy obostrzenia, które są obowiązujące do końca stycznia będą przedłużone, czy będą w jakiś sposób zmodyfikowane.



W ubiegłym tygodniu w poniedziałek po feriach zimowych uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych wrócili do nauki stacjonarnej. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, tak jak przed feriami, kontynuują naukę zdalną. Mają zajęcia stacjonarne zawieszone.



Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił w środę, że nie będzie rekomendował dalszego otwierania szkół. Poinformował, że w drugim tygodniu lutego będą powtórzone badania przesiewowe nauczycieli i po ich zakończeniu pojawią się kolejne rekomendacje resortu w sprawie szkół.

Przypomnijmy, że według informacji RMF FM rząd może ogłosić otwarcie sklepów w galeriach handlowych od 1 lutego. Jest także szansa na otworzenie hoteli i pensjonatów - są tu jednak pewne wątpliwości, gdyż może to zachęcić ludzi do podróżowania, a tego rząd wolałby uniknąć. Nie można jednak na razie liczyć na otwarcie restauracji, siłowni i klubów fitness.

Od grudnia w Polsce obowiązuje tzw. kwarantanna narodowa, w wyniku czego zamknięte pozostają stoki narciarskie, hotele i pensjonaty, restauracje oraz kina. Lockdown miał trwać do 17 stycznia, jednak został przedłużony.

Coraz więcej przedsiębiorców buntuje się jednak przeciwko zakazowi i otwierają lokale mimo zaleceń. Według szacunków, w miniony weekend otworzyło się kilkadziesiąt tysięcy lokali w całej Polsce.

"Decyzja o otwarciu galerii handlowych nie zapadła w 100 proc. Ale czym innym jest otwarcie sklepów, a czym innym wysp gastronomicznych" Michał Dukaczewski / RMF FM

