​193 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w piątek rano Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19 wzrosła w tym kraju do 6481.

zdjęcie ilustracyjne. / FILIP SINGER / PAP/EPA

Z danych berlińskiego Instytutu wynika również, że w minionej dobie obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 1 639 osób.

Oznacza to wzrost o 161 przypadków w stosunku do dobowego bilansu z czwartku. Co więcej, to czwarty dzień z rzędu, kiedy dobowa liczba nowych infekcji rośnie.

Łączna liczba odnotowanych w Niemczech przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wzrosła już do 160 758.

Instytut im. Roberta Kocha podał również, że około 3 300 chorujących na COVID-19 uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych.

Ogółem zaś wyzdrowiało w Niemczech około 126 900 zakażonych: to 78 procent wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w tym kraju.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii (42 489), Nadrenii Północnej-Westfalii (33 058) i w Badenii-Wirtembergii (31 919).