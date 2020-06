Do Wenecji po trzech miesiącach przerwy z powodu pandemii wrócili turyści, a wraz z nimi te same, co zawsze, kłopoty. W środę, gdy we Włoszech przywrócono ruch turystyczny wraz z otwarciem regionów i kraju, przyłapano dwóch turystów na... skokach do Canal Grande.

