Rozpoczynający się w sobotę Kraków International Green Film Festival to nie tylko pokazy filmowe! W ramach imprezy przygotowano szereg atrakcji, w tym m.in. warsztaty dla dzieci. 19 sierpnia zaprasza na nie ich organizator - Wodociągi Miasta Krakowa.

2. Kraków International Green Film Festival potrwa od 18 do 25 sierpnia / Materiały prasowe

Oddaj plastik – odbierz bidon. Podczas krakowskiego Green Festivalu Drugiego dnia rozpoczynającego się w najbliższą niedzielę Kraków International Green Film Festival królować będzie woda. I to nie tyko podczas pokazów filmowych, ale także w czasie warsztatów. Będzie też mieli okazję odebrać ekologiczny bidon. Jest jednak warunek - trzeba przynieść 10 butelek... czytaj więcej

Warsztaty zostaną zorganizowane w miasteczku festiwalowym zlokalizowanym na bulwarze Czerwieńskim obok Wawelu. Potrwają od godziny 10:00 do 15:00.



Chcemy aktywnie włączyć się w festiwal. Mamy na to zarezerwowany jeden dzień. Jest to Dzień Wody - 19 sierpnia - mówi w rozmowie z RMF FM rzecznik Wodociągów Miasta Krakowa Robert Żurek. Pytany, na czym będą polegać warsztaty dla najmłodszych, odpowiada: Chcemy wyprodukować film poklatkowy i zaangażować w ten projekt dzieci. Będą one lepić z plasteliny pewną historię, która będzie fotografowana, a później składana w całość. Potem pod tak powstały film poklatkowy będziemy podkładać dźwięk związany z wodą. Na koniec dzieci będą tworzyć plakaty, które bezpośrednio nawiązują do filmów wyświetlanych wcześniej na festiwalu.



Rzecznik Wodociągów Miasta Krakowa podkreśla, że przygotowano też atrakcję dla dorosłych - w tym mały quiz wiadomości o "kranowiance". Jak bowiem przypomina Robert Żurek, wodociągi od 2013 roku przekonują mieszkańców, że bez obaw mogą pić wodę z kranu. W 2013 roku rozpoczęliśmy program "W Krakowie dobra woda prosto z kranu". (...) Dziś koło 60 procent krakowian deklaruje, że pije "kranowiankę" - mówi rzecznik. Dodaje, że woda nie powinna mieć smaku, ale delikatnie przyjemny zapach: W Krakowie odeszliśmy od dezynfekcji wody chlorem gazowym, żeby nie miała żadnego zapachu. Mamy w Krakowie na tyle nowoczesne urządzenia, że one w 100 procentach dezynfekują wodę i ona jest absolutnie bezpieczna. Zresztą badana jest na wszystkich etapach przetwarzania i dosłania do odbiorców.

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchajcie całej rozmowy Aleksandry Wojciechowskiej z rzecznikiem Wodociągów Miasta Krakowa

2. Kraków International Green Film Festival to międzynarodowy festiwal filmów o tematyce ekologicznej i święto kina i ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety. Impreza potrwa od 18 do 25 sierpnia. Jak przystało na festiwal ekologiczny - wszystkie pokazy filmów konkursowych odbędą się w plenerze - w miasteczku festiwalowym zlokalizowanym na Bulwarze Czerwieńskim obok Wawelu. Pokazy filmowe będą darmowe. Po emisjach filmów planowe są rozmowy z twórcami i zaproszonymi gośćmi.





Festiwal zainauguruje w sobotę wydarzenie sportowe - bieg Zielona Piątka. Uświetni go obecność znanych sportowców - m.in. olimpijczyków.



Uczestnicy pobiegną malowniczą, 5-kilometrową trasą, która tradycyjnie poprowadzi uroczymi terenami Bulwarów Wiślanych. Startujący przebiegną obok Wawelu, Muzeum "Manghha", a także Kładką Bernatka, która łączy dzielnice Kazimierz i Podgórze.



TUTAJ PRZECZYTACIE WIĘCEJ NA TEN TEMAT