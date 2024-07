Wielkie wrażenie na byłym reprezentancie kraju zrobił Lamin Jamal, który otrzymał statuetkę dla najlepszego zawodnika młodego pokolenia. Gęsior podkreśla, że ma on wiele piłkarskich atutów, z którymi trzeba się po prostu urodzić.

Ten zawodnik to piłkarski ewenement, że w takim wieku gra na takim poziomie. Na pewno musi się jednak nadal rozwijać, bo potencjał i możliwości ma ogromne. Tych zawodników z potencjałem na tych mistrzostwach widzieliśmy więcej, ale na pewno on się najbardziej wyróżniał. Hiszpanie wiążą z nim na pewno wielkie nadzieje, a my zobaczymy, co będzie z nim dalej - wyjaśnia Dariusz Gęsior, który dodaje jednak, że w przyszłym sezonie i na kolejnych turniejach Jamalowi będzie grało się już o wiele trudniej.

On na pewno ma naturalne predyspozycje do grania w piłkę, ale też już rywale w kolejnych meczach, po tym co pokazał na Euro, będą lepiej wiedzieli, jak przeciwko niemu się ustawić i co on może zrobić z piłką - mówi były reprezentant Polski.

Luis de la Fuente - architekt sukcesu

Przed turniejem Hiszpania nie była wymieniana w gronie ścisłych faworytów do tytułu. W samej Hiszpanii wielu dziennikarzy i ekspertów wątpiło też, czy w nowej roli poradzi sobie selekcjoner Luis de la Fuente. Tymczasem szkoleniowiec przeniósł swoje doświadczanie z młodzieżowych reprezentacji na seniorską piłkę.