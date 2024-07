Dla naszych reprezentantek ostatnim sprawdzianem przed wyjazdem do Francji będzie Memoriał im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Mielcu. Nasza reprezentacja we wtorek w pierwszym meczu w hali MOSiR zmierzy się z Dominikaną. Ten mecz o 18:30.

Później po dniu przerwy w czwartek zagra z Francją, a w piątek na zakończenie turnieju z Serbią.

Te trzy spotkania mają przygotować drużynę Stefano Lavariniego do olimpijskich zmagań. W Paryżu nasze reprezentantki raczej nie będą miały czasu na kibicowanie innym sportowcom.

Myślę, że będziemy miały tak napięty grafik, że nie będzie na to czasu. Mamy najpierw 3 mecze w grupie, a do tego jeszcze treningi. My do Paryża nie jedziemy jako turyści, tylko jedziemy tam w konkretnym celu. Jedziemy walczyć i będziemy chciały pokazać dobrą siatkówkę w każdym meczu - mówi Stysiak.

Polskie siatkarki pierwszy mecz na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu rozgrają 28 lipca o 13:00 z Japonią.