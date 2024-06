Polska pierwszy mecz na Euro rozegra 16 czerwca w Hamburgu. Wówczas podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Holendrami. Polaków czeka niezwykle ciężkie zadanie, jeśli chodzi o wyjście z grupy, ponieważ zagramy w niej nie tylko przeciwko Holandii, ale przyjdzie nam zmierzyć się także z Austrią i Francją.

Mecz Polska - Holandia bez Lewandowskiego

Niedobre wieści przekazał dziś lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski.

Robert Lewandowski, który nie dokończył meczu z Turcją, nie zagra w niedzielnym starciu z Holandią.

U Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii - poinformował Jaroszewski w mediach społecznościowych.