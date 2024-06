Robert Lewandowski z powodu kontuzji nie zagra w niedzielnym meczu Polski z Holandią na Euro 2024 w Niemczech. Lepiej wygląda sytuacja Karola Świderskiego i Pawła Dawidowicza.

Robert Lewandowski przedwcześnie opuszcza boisko w meczu z Turcją / Piotr Nowak / PAP

W poniedziałek w Warszawie Biało-Czerwoni pokonali 2:1 Turcję w ostatnim sprawdzianie przed Euro 2024. Już w niedzielę o godzinie 15 ekipa Michała Probierza rozpocznie rywalizację w grupie D meczem z Holandią.

Mecz Polska - Holandia bez Lewandowskiego

Niedobre wieści przekazał dziś lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski.

Robert Lewandowski, który nie dokończył meczu z Turcją, nie zagra w niedzielnym starciu z Holandią.

U Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii - poinformował Jaroszewski w mediach społecznościowych.

Świderski i Dawidowicz z urazami

Z kontuzjami po meczu z Turcją borykają się także inni piłkarze reprezentacji Polski.

Dzisiaj w Enel-Med Szpital Centrum przeprowadziliśmy badania trzech zawodników, którzy ucierpieli w meczu z Turcją - powiedział Jaroszewski.

Paweł Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. W przypadku Karola Świderskiego badanie wykazało skręcenie stawu skokowego bez znacznych uszkodzeń. Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni - zaznaczył lekarz polskiej kadry.

Euro 2024. Kiedy mecze Polaków?

Biało-Czerwoni występować będą w grupie D Euro 2024. Ich rywalami będą reprezentacje Holandii, Austrii i Francji.

W najbliższą niedzielę o godzinie 15 w Hamburgu Polska zmierzy się z Holandią.

21 czerwca o godzinie 18 w Berlinie rywalami naszej drużyny będą Austriacy.

Zmagania grupowe reprezentacja Polski zakończy 25 czerwca w Dortmundzie spotkaniem z Francuzami. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 18.