Klub piłkarski Piast Gliwice ma nową radę nadzorczą. W czteroosobowym składzie niespodziewanie znalazł się były komendant główny policji – Jarosław Szymczyk. Emerytowanego policjanta jako swojego przedstawiciela w tym gronie wskazał mniejszościowy współwłaściciel gliwickiego Piasta - Zbigniew Kałuża. Pozostałe trzy osoby, które znalazły się w radzie nadzorczej zostały wskazane przez miasto Gliwice, które jest większościowym udziałowcem w klubie.

Jarosław Szymczyk / Pawel Wodzynski / East News

Miasto Gliwice, które jest większościowym udziałowcem spółki, reprezentować w nowej radzie nadzorczej Piasta będą Agnieszka Dylewska (skarbnik miasta), Agnieszka Leszczyńska (naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego) oraz radca prawny Marcin Szeliga. Mniejszościowy akcjonariusz - Zbigniew Kałuża - wskazał do Rady Nadzorczej Jarosława Szymczyka.

Były komendant główny policji od lat związany jest z Gliwicami. Mieszka w ty mieście i pracę w policji także zaczynał na gliwickich komisariatach. Do tego jest od lat kibicem Piasta.

Dodatkowo Jarosław Szymczyk dobrze zna się z mniejszościowym właścicielem Piast - Zbigniewem Kałużą, który wskazał go do rady nadzorczej. Obaj Panowie często wspólnie oglądają mecz Piasta Gliwic z trybun stadionu przy Okrzei.

Nowa Rada Nadzorcza lekiem na problemy finansowe

Nowa rada nadzorcza ma wyprowadzić gliwicki klub na finansową prostą. To w czasie spotkania dziennikarzami podkreślała niedawno wybrana prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Bez zmian w radzie nadzorczej sytuacja finansowa w klubie nie ma szans się szybko ustabilizować teraz wiemy, że sytuacja stabilna nie jest - mówiła.

Według nieoficjalnych informacji zadłużenie mistrza polski z 2019 roku wynosi ponad 13 milionów złotych. Jednak jak dodaje Katarzyna Kuczyńska-Budka:

Nie mamy pełnych finansowych danych i to jest też coś co nas martwi. Wiemy, że zadłużenie obecnie przekracza znacznie kwoty o których mówiło się publicznie. Żeby mieć wiedzę ile dokładnie ono wynosi musimy mieć dostęp do rzetelnie przygotowanych dokumentów. I to też jest cel naszych zmian w radzie nadzorczej - podkreślała prezydent Gliwic.

Miasto w wydanym komunikacie podkreśla, że rada nadzorcza to ważne gremium sprawujące nadzór nad działalnością klubu piłkarskiego Piast Gliwice i współdecydujące o kierunkach jego rozwoju. W pierwszej kolejności nowy zespół zajmie się kwestiami związanymi z kondycją ekonomiczną spółki i wypracowaniem skutecznych rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji finansowej klubu - pisze Urząd Miasta w Gliwicach na swojej stronie internetowej.

Nowa Rada Nadzorcza ma w najbliższym czasie wybrać nowego prezesa gliwickiego klubu. Piast zakończonym niedawno sezonie 2023/24 piłkarskiej ekstraklasy zajął 10 miejsce.