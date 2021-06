Paulo Sousa podjął decyzję! Wiemy już, których piłkarzy selekcjoner wyznaczył na mecz ze Szwecją. Polska walczy o awans do 1/8 finału mistrzostw Europy. Musimy wygrać ze Szwedami, by zagrać w kolejnej fazie turnieju.

Trening reprezentacji Polski / Marcin Gadomski / PAP

Od pierwszej minuty wystąpią: Wojciech Szczęsny - Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek - Kamil Jóźwiak, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Piotr Zieliński, Tymoteusz Puchacz - Karol Świderski, Robert Lewandowski (kapitan).



Rezerwowi: Łukasz Skorupski, Łukasz Fabiański, Paweł Dawidowicz, Tomasz Kędziora, Kacper Kozłowski, Karol Linetty, Maciej Rybus, Przemysław Płacheta, Przemysław Frankowski, Dawid Kownacki, Jakub Świerczok, Michał Helik.

Skład reprezentacji Szwecji: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Lindelof, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson - Sebastian Larsonn, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg - Robin Quaison, Alexander Isak.



Rezerwowi: Karl-Johan Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Pierre Bengtsson, Marcus Berg, Gustav Svensson, Filip Helander, Ken Sema, Emil Krafth, Viktor Claesson, Pontus Jasson, Dejan Kulusevski, Jens-Lys Cajuste.





W kadrze Paulo Sousy na to spotkanie nie ma kontuzjowanego Jakuba Modera.



Dla kapitana Roberta Lewandowskiego będzie to 122. spotkanie w drużynie narodowej.



Mecz poprowadzi angielski sędzia Michael Oliver.

Szwedzi są już pewni awansu

Ankieta Euro 2020. Czy Polacy zdołają wyjść z grupy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Euro 2020. Czy Polacy zdołają wyjść z grupy? Tak. Pokonają Szwecję i awansują do 1/8 finału Euro 2020 46% Nie. Zremisują ze Szwecją i odpadną z turnieju po fazie grupowej 18% Nie. Przegrają ze Szwecją i odpadną z turnieju po fazie grupowej 30% Trudno przewidzieć 6%

głosów: 650

Szwedzi z dorobkiem czterech punktów prowadzą w grupie E, a niezależnie od wyniku spotkania z biało-czerwonymi nie spadną niżej niż na trzecią pozycję. To oznacza, że awansują do fazy pucharowej, gdyż po dotychczasowych rozstrzygnięciach w grupach A, B i C wiadomo, że Finlandia (B) oraz Ukraina (C) zakończyły pierwszą rundę z dorobkiem trzech punktów.



Ankieta Szwecja – Polska na Euro 2020. Jaki wynik typujesz? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Szwecja – Polska na Euro 2020. Jaki wynik typujesz? Wygrana Polski trzema golami 3% Wygrana Polski dwoma golami 18% Wygrana Polski jednym golem 35% Remis 12% Przegrana Polski jednym golem 13% Przegrana Polski dwoma golami 13% Przegrana Polski trzema golami 5% Inne rozstrzygnięcie 1%

głosów: 261

Jeżeli zespół "Trzech Koron" wygra bądź zremisuje z Polską, to zajmie jedną z dwóch czołowych lokat w grupie B, a jeżeli przegra, to będzie drugi lub trzeci - w zależności od rezultatu rozgrywanego równocześnie pojedynku Hiszpania - Słowacja.



Polskę do 1/8 finału premiować będzie tylko zwycięstwo. W takim wypadku piłkarze trenera Paulo Sousy zajmą jedno z dwóch czołowych miejsc w grupie. Remis czy porażka oznaczać będzie zakończenie udziału w turnieju po fazie grupowej.